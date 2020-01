Sanremo 2020, i titoli delle canzoni annunciati lunedì 6 gennaio a I Soliti Ignoti

Di Alberto Graziola domenica 5 gennaio 2020

I titoli delle canzoni dei Big in gara a Sanremo 2020, quali sono?

Ad oggi, mentre manca meno di un mese all'inizio di Sanremo 2020, abbiamo il nome dei 22 Big in gara al Festival. I nomi sono stati svelati nei giorni scorsi, a sorpresa, da Amadeus e domani, in occasione della puntata speciale de "I Soliti Ignoti" legata alla Lotteria Italia, il conduttore avrà in studio tutti i cantanti e svelerà anche i titoli delle canzoni che ascolteremo dal 4 all'8 febbraio 2020.

Ecco, a seguire i nomi dei 22 cantanti Big scelti da Amadeus che, vi ricordiamo, è presentatore e direttore artistico della 70esima edizione del Festival:

Achille Lauro, Alberto Urso, Anastasio, Bugo e Morgan, Diodato, Elodie, Enrico Nigiotti, Francesco Gabbani, Giordana Angi, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Levante, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Michele Zarrillo, Junior Cally, Paolo Jannacci, Piero Pelù, I pinguini tattici nucleari, Rancore, Raphael Gualazzi, Riki.

Vi terremo aggiornati domani con i titoli dei 22 brani.