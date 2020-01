Sanremo 2020, Raphael Gualazzi: Carioca è la canzone in gara

Di Alberto Graziola lunedì 6 gennaio 2020

Sanremo 2020 - Raphael Gualazzi, Carioca : il significato, di cosa parla la canzone

Carioca è la canzone presentata in gara al Festival di Sanremo 2020 da Raphael Gualazzi.

Raphael Gualazzi torna in gara sul palco del Teatro Ariston. C'è anche lui tra i 22 Big annunciati da Amadeus nei giorni scorsi. Il cantautore e pianista si esibirà con un brano il cui titolo verrà svelato solamente in occasione della puntata, in prima serata, de "I soliti ignoti", lunedì 6 gennaio 2020.

Raphael ha studiato pianoforte al Conservatorio Rossini di Pesaro, specializzandosi nel campo del jazz e blues. Il suo album di debutto risale al 2005, Love Outside the Window, e tre anni dopo, nel 2008, in Francia, esce Piano Jazz.

Viene invitato in diversi festival jazz e inizia a suonare e cantare anche a livello internazionale. Nel 2010 tre grandi esperienze italiane lo vedono tra i protagonisti: l'Heineken Jammin Festival, il Pistoia Blues Festival e il Giffoni Film Festival.

Nel 2011 arriva il successo e la fama assoluta nel nostro Paese proprio grazie al Festival di Sanremo. Vince con "Follia d'amore" nella Categoria Giovani. Insieme alla sua partecipazione alla kermesse musicale, vede la luce anche il suo secondo album in studio, Reality and Fantasy. Grazie alla versione "Madness of love", vola a Düsseldorf, in Germania, partecipando all'Eurovision Song Contest e rappresentando il nostro Paese. Si piazza al secondo posto nella classifica finale.

Torna al Festival di Sanremo 2013 con i brani Senza ritegno e Sai (ci basta un sogno). E' poi la volta del disco "Happy Mistake", terzo lavoro in studio. Si piazza al quinto posto nella classifica finale del Festival.

Risale sul palco del Teatro Ariston l'anno dopo, partecipando al Festival di Sanremo 2014, insieme a The Bloody Beetroots, con i brani Tanto ci sei e Liberi o no. Arriva secondo.

L'ultimo album risale al 2016, Love Life Peace. Tra i singoli estratti dal disco ricordiamo L'estate di John Wayne, Lotta Things e Buena fortuna.

Raphael Gualazzi, come anticipato, sarà tra i 22 Big in gara al Festival di Sanremo 2020, dal 4 all'8 febbraio prossimi.