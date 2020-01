Sanremo 2020, Le vibrazioni: "Dov'è" è la canzone in gara

Di Alberto Graziola lunedì 6 gennaio 2020

Sanremo 2020 - Le Vibrazioni, Dov'è: il significato, di cosa parla la canzone

Tornano al Festival di Sanremo, in gara, Le Vibrazioni.

C'è anche la band italiana tra i 22 Big annunciati, a sorpresa, da Amadeus nei giorni scorsi. Il gruppo è formato dal cantante e chitarrista Francesco Sarcina, il chitarrista e tastierista Stefano Verderi, il bassista Marco Castellani e il batterista Alessandro Deidda.

Il loro esordio e boom avviene nel 2003 grazie al singolo Dedicato a te, in cima alle classifiche e alla rotazione radiofonica per settimane. Il loro primo album, Le Vibrazioni, ha superato le 300 000 copie vendute. Tra i brani estratti dal disco ricordiamo In una notte d'estate, Vieni da me, Sono più sereno e ...E se ne va.

Un anno dopo, nel 2004, esce il nuovo singolo, Raggio di sole, primo pezzo che anticipa il loro secondo disco in studio. Arrivano a Sanremo, per la prima volta, nel 2005, con il brano Ovunque andrò. Le Vibrazioni II è il titolo del secondo album.

Il terzo disco, Officine meccaniche, vede la luce nel novembre 2006, anticipato dal singolo "Se".

Esce nel 2010 il loro quarto lavoro, Le strade del tempo e viene anticipato dal singolo "Respiro".

È un album diverso dal solito, perché ci siamo presi il nostro tempo per farlo, il che ha significato che ognuno ci potesse mettere le proprie idee

Il 25 ottobre 2012, il loro concerto ai Magazzini Generali di Milano annuncia una pausa per la band.

Passano cinque anni prima della loro ufficiale reunion. Il 15 dicembre 2017 vengono annunciati tra i partecipanti al Festival di Sanremo 2018, con il brano Così sbagliato. A febbraio 2018 esce V, il loro quinto disco in studio.

Tra i pezzi dopo la reunion ricordiamo Amore Zen, in collaborazione con Jake La Furia, e il pezzo Pensami così.

Per Le Vibrazioni è la loro terza partecipazione al Festival di Sanremo nell'edizione 2020.