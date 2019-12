Subsonica feat. Motta, Tutti i miei sbagli è il nuovo singolo (Testo e Audio)

Di Fabio Morasca mercoledì 25 dicembre 2019

Il nuovo singolo dei Subsonica, estratto dall'album Microchip Temporale.

Dal 20 dicembre 2019, è entrato in rotazione radiofonica il nuovo singolo dei Subsonica, terzo estratto dall'album Microchip Temporale, l'album che contiene tutte le rivisitazioni delle canzoni presenti nello storico secondo album della band torinese, Microchip Emozionale, uscito vent'anni fa.

Dopo Aurora Sogna, che vede la partecipazione dei Coma_Cose e dei Mamakass, e Il mio D.J., canzone rivisitata con la collaborazione di Achille Lauro, come terzo singolo, i Subsonica hanno scelto Tutti i miei sbagli, canzone con la quale la band capitanata da Samuel partecipò alla cinquantesima edizione del Festival di Sanremo.

La nuova versione, più acusticamente rock, di Tutti i miei sbagli vede la partecipazione di Motta.

Di seguito, trovate il testo di Tutti i miei sbagli; cliccando sulla foto in alto, invece, potete ascoltare la canzone.

Subsonica feat. Motta - Tutti i miei sbagli: il testo

A caduta libera

In cerca di uno schianto

Ma fin tanto che sei qui

Posso dirmi vivo.

Tu affogando per respirare

Imparando anche a sanguinare

Nel giorno che sfugge

Il tempo reale sei tu

Sai difendermi a farmi male

Sezionare la notte e il cuore

Per sentirmi vivo

In tutti i miei sbagli.

Non importa molto se

Niente è uguale a prima

Le parole su di noi

Si dissolvono così.

Tu affogando per respirare

Imparando anche a sanguinare

Nel giorno che sfugge

Il tempo reale sei tu

Sai difendermi a farmi male

Sezionare la notte e il cuore

Per sentirmi vivo

In tutti i miei sbagli.

Tu affogando per respirare

Imparando anche a sanguinare

Nel giorno che sfugge

Il tempo reale sei tu

Sai difendermi a farmi male

Sezionare la notte e il cuore

Per sentirmi vivo

In tutti i miei sbagli.

Tu il mio orgoglio che può aspettare

E anche quando c’è più dolore

Non trovo un rimpianto

Non riesco ad arrendermi

A tutti i miei sbagli

Sei tutti i miei sbagli

Sei tutti i miei sbagli

Sei tutti i miei sbagli.