Cristina D'Avena è tornata a cantare i cartoni animati: ecco Tutta d'Un Fiato, sigla del remake di Holly e Benji

Di Giulio Pasqui lunedì 23 dicembre 2019

Cristina D'Avena canta Tutta d'un fiato (fino al fischio finale), la sigla di Capitan Tsubasa, il remake di Holly e Benji.

Cristina D'Avena è tornata a cantare le sigle dei cartoni animati. Già: la regina del genere ha prestato la voce al brano Tutta d'Un Fiato (fino al fischio finale), la canzone che diventa la "colonna sonora" di Capitan Tsubasa, il remake della serie Holly e Benji che è approdata lunedì 23 dicembre su Italia 1. Già disponibile in tutti gli store digitali dal 20 dicembre, la canzone è firmata dalla stessa Cristina D'Avena con Merk & Kremont e Jacopo Ettorre.

"E' una sigla molto carina: è la sigla del remake di Holly e Benji. L'ho scritta assieme a tre ragazzi meravigliosi, tre dj del momento. Abbiamo fatto una sigla molto moderna, da cantare tutti insieme. Sono nata da ragazzina sulle reti Mediaset ed è stato un percorso bellissimo, dove abbiamo cantato e ci siamo divertiti. Io continuo a divertirmi ancora...", ha dichiarato Cristina D'Avena a Studio Aperto.

Cristina D'Avena, la sigla di Capitan Tsubasa: testo

Non basterà

la forza di un leone

per diventare un giocatore

lasciare il cuore

sopra a un pallone

è l'unica soluzione

Tutta la gente saprà

il loro nome

si fermerà un'intera nazione

col calcio nel dna

scenderanno in campo per giocarsela

Tutta d'un fiato

fino al fischio finale

ogni partita è l'ultima di campionato

perché fuoriclasse non ci si nasce

ci si diventa allacciandosi le scarpe

Con un sogno soltanto

ma campioni anche fuori dal campo

continueranno a correre fino al Mondiale

per giocare con la maglia della Nazionale

sconfiggeranno la pressione di un rigore

per amore, solo per amore

E sai che la fortuna non basterà

sarà una gara di forza di volontà

Tutta d'un fiato

fino al fischio finale

ogni partita è l'ultima di campionato

perché fuoriclasse non ci si nasce

ci si diventa allacciandosi le scarpe

Con un sogno soltanto

ma campioni anche fuori dal campo

mantenere la concentrazione sempre alta

al calcio d'inizio chissà quanto manca

adesso l'atmosfera si scalda

la città resta in silenzio

c'è lo stadio che canto

Tutta d'un fiato

fino al fischio finale

ogni partita è l'ultima di campionato

perché fuoriclasse non ci si nasce

ci si diventa allacciandosi le scarpe