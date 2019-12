Sanremo 2020, Matteo Faustini con "Nel bene e nel male" tra le Nuove Proposte

Di Alberto Graziola venerdì 20 dicembre 2019

Matteo Faustini con "Nel bene e nel male" a Sanremo 2020

Matteo Faustini è un altro nome ufficiale in gara al Festival di Sanremo 2020 tra le Nuove Proposte. Ad annunciare il nome è stata Amadeus al termine della serata dedicata proprio a Sanremo Giovani.

E così, il 25enne cantante bresciano, si esibirà sul palco del Teatro Ariston con il brano "Nel bene e nel male". Qui sotto il testo della canzone.

Matteo Faustini con "Nel bene e nel male", Testo

Hai mai fatto l’amore con gli occhi

io sì, ci ho letto dentro

e ho visto tutte le paure dentro un palloncino

che stavano per scoppiare

ma la mia mano stretta al filo quel giorno

le ha lasciate andare

Hai mai fatto la guerra con gli occhi

io sì e ho anche perso

perché se entrambi giochiamo a nascondino

ma nessuno vuol cercare

allora forse meritiamo quel dolore

che ci fa stare così male

E poi bene e poi male

ed è un bene che ci faccia così male

perché dentro quel rancore

si può ancora perdonare

perché andare fino in fondo

è il miglior modo per riuscire finalmente

a galleggiare

Non c’è bisogno di scavare

perché tutto in superficie devi usarlo

come fosse una vernice

pitturare le stanze del tuo cuore

perché non è un bersaglio

perché anche le montagne eran barriere

adesso sono un bel paesaggio

E poi bene poi male poi bene poi male

E in fondo è solo un bene che ci faccia così male

Hai mai chiesto scusa con gli occhi

io sì però in ritardo

e ti ho lasciato costruire un muro

invece di una strada

ma se l’amore ha una data di scadenza

allora consumiamolo prima che scada

Hai mai cercato un altro paio di occhi

quello no ma c’è ancora tempo

e che quando mi metto in gioco

vengo eliminato ai supplementari

perché ho scoperto di avere il cuore miope

e gli devo mettere gli occhiali

E fa bene fa male

ed è un bene che ci faccia così male

perché dentro quel rancore si può ancora perdonare

perché andare fino in fondo è il miglior modo

per riuscire finalmente a galleggiare

Che per guarire non ci sono gli anticorpi dell’amore

sono stanco di riempire più lo stomaco del cuore

proverò ad alzare il prezzo se mi danno per scontato

ma non cerco vendetta

perché è come un dolce senza cioccolato

E poi bene e poi male poi bene poi male

e in fondo è un bene che ci faccia così male

e poi bene e poi male poi bene poi male

e in fondo è solo un bene perché ci fa stare insieme

e poi bene e poi male poi bene poi male

e in fondo è solo un bene che ci faccia così male

e poi bene e poi male poi bene poi male

e in fondo è solo un bene perché ci fa stare insieme

nel bene e nel male