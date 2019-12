Sanremo 2020, Leo Gassmann con "Va bene così" per le Nuove Proposte

Di Alberto Graziola giovedì 19 dicembre 2019

Thomas VS Leo Gassmann. Questo il primo scontro a inizio serata nella puntata di Sanremo Giovani. Dopo il commento dei giudici chiamati a esprimere le preferenze delle esibizioni appena ascoltare, ad avere la meglio è stato il cantante di X Factor.

1 punto (della giuria) assegnato a Leo Gassmann. Anche la Commissione musicale ha preferito lui (2-0), la giuria demoscopica ha dato il punto a Thomas, invece. Il televoto, infine, ha preferito Thomas. Parità iniziale tra i due cantanti. E' stata la giuria a dover scegliere ufficialmente tra Thomas e Leo Gassmann.

Pippo Baudo: "A me Thomas è piaciuto tanto ma non mi voglio lasciare influenzare dal cognome del suo rivale, la mia preferenza va a Leo Gassmann". Idem per la Clerici. Conti ha voluto dare il punto a Thomas per tenere viva la gara. Gigi d'Alessio decide: Leo Gassmann è il primo protagonista di Sanremo Giovani.

Qui sotto il testo della canzone:

Leo Gassmann, Va bene così, Testo

Solo tu sai quanto fa male sentirsi

l’ultimo in una finale di artisti

crollare così tante volte

per poi svegliarsi di notte

svegliarsi in un mare di lacrime

abitato dalla peggiore delle anime

che ti ricordano quante volte

ti sei già svegliato

Ma tu sei così

e non ti devi arrabbiare

per ciò che non sai fare

per ciò che non sai dare

perchè per me tu

lo sai

vai bene così

Perchè sei fatto così

dici sempre di sì

non accetti l’errore

ti rovini l’umore

sono qui per ricordarti

che gli errori sono altri

Solo tu sai quanto fa male arrivare

così in alto per poi scivolare

crollare così tante volte per poi

svegliarsi di notte

svegliarsi per le mille domande

alle quali risposta non hai

che portano solo più in basso

ogni tuo singolo passo

Ma tu sei così

e non ti devi arrabbiare

per ciò che non sai fare

per ciò che non sai dare

perchè per me tu

lo sai

vai bene così

Perchè sei fatto così

dici sempre di sì

non accetti l’errore

ti rovini l’umore

sono qui per ricordarti

che gli errori sono altri

Che la vita là fuori

non è sempre a colori

ma una cosa è certa

non le importa dei tuoi errori

e crollare fa male

ma ritorna a sognare

che un artista è un bambino

che non vuole mollare

non bisogna affogare

in ciò che non sai fare

che vai bene così

Perché sei fatto così

dici sempre di sì

non accetti l’errore

ti rovini l’umore

ma sono qui per ricordarti

che gli errori sono altri

Che la vita la fuori

non è sempre a colori

ma una cosa è certa

non le importa dei tuoi errori