Amici 19, Rudy Zerbi incontra Martina prima dell'esame: "Devi fare in pochi giorni quello che non hai fatto in questi mesi..."

Di Fabio Morasca giovedì 30 gennaio 2020

Nel daytime di Amici 19 di oggi, Rudy Zerbi ha incontrato Martina prima dell'esame decisivo per il serale.

Nel daytime di Amici 19 di oggi, giovedì 30 gennaio 2020, Martina ha chiesto un incontro con Rudy Zerbi prima dell'esame decisivo per il serale, dopo le critiche mosse in puntata dall'insegnante di canto.

La cantante ha chiesto a Rudy Zerbi cosa ancora non ha capito di lei. Zerbi ha risposto, ricordando a Martina che le aspettative degli inizi non sono state rispettate:

In questo esame, ti giochi veramente tutto. Se è vero che tu sei un talento, che quando sei entrata hai dato delle belle cose, è anche vero che ti sei un po' fermata e che, in parecchi, ti hanno superata nell'autostrada di Amici. I posti sono 9, votano anche i professori di ballo e la tua sorte è tutt'altro che scontata.

Martina ha ammesso di non aver dato il meglio di sé nelle ultime settimane ("Mi sono arenata..."). Rudy Zerbi ha dichiarato che il rischio maggiore che la cantante sta correndo è quello di non riuscire a dimostrare la propria identità artistica:

L'appunto più forte che ti posso fare è che non mi hai aiutato a darti un'identità artistica che, per me, è la cosa peggiore in assoluto. Devi dire chi sei. Tu chi sei?

Martina ha dichiarato di sentirsi limitata quando si trova ad esibirsi davanti a tutti, ammettendo le difficoltà che ha ad aprirsi. Zerbi, quindi, le ha ricordato che deve sbloccarsi il prima possibile:

Devi sbloccare questa cosa. Devi fare tutto quello che non hai fatto in questi mesi e lo devi fare in pochi giorni. Anche se vai a casa, devi farlo con la consapevolezza di aver lasciato un segno. Rischi che nessuno si ricordi di te. Ti ho vista per me e ancora devo capire chi sei. Capisci quale opportunità stai sprecando?

Martina ha raccolto la sfida perché vuole rimanere nella scuola di Amici:

Non voglio andare via, non voglio passare inosservata, non voglio che questo succeda e non succederà.

Zerbi, inoltre, ha voluto spronare Martina con una citazione di Kobe Bryant, a poche ore dalla sua tragica scomparsa: "Quando fai la cosa che ami di più, l'ossessione è naturale".

Nel daytime di oggi, inoltre, Jacopo ha incontrato a sorpresa Enrico Nigiotti: il cantautore livornese ha scritto un inedito per Jacopo, Cuore di mare, e gli ha fornito una serie di consigli per interpretarlo al meglio.

Anna Pettinelli, invece, ha voluto incontrare la cantante Francesca, chiedendole perché non viene schierata dalla sua squadra. La risposta è stata la seguente: