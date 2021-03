Wrongonyou a Sanremo 2021 con “Lezioni di volo” (intervista)

Lezioni di volo è il brano di Wrongonyou in gara al Festival di Sanremo 2021: guarda la video intervista al cantante su Soundsblog.it

Wrongonyou è in gara al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Lezioni di volo”, nella categoria Nuove Proposte. Abbiamo intervistato il cantante dopo la prima esibizione al Teatro Ariston. Ci ha parlato delle sue emozioni, di come è nata la canzone, del riscontro da parte del pubblico e dei suoi prossimi progetti, con il nuovo album “Sono io”.

Nella sua carriera ha calcato i palchi di grandi festival internazionali come South by Southwest festival ad Austin in Texas (USA) e all’Europa Vox in Francia, Eurosonic Noorderslag in Olanda, Primavera Sound in Spagna e Home Festival in Italia. I suoi brani sono spesso diventati colonne sonore di film e serie tv (BABY su Netflix o il film “IL Premio” di Alessandro Gassman per citarne alcuni), in Italia e nel mondo. Con il disco “Milano parla piano” Wrongonyou scopre e sperimenta per la prima volta con la sua lingua madre, l’italiano. E a Sanremo è in gara con “Lezioni di volo”.

Guarda la video intervista su Soundsblog.it