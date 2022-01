Intervista a Folcast, Tempisticamente è il nuovo album

Folcast, intervista video per l’uscita del nuovo album, Tempisticamente, disponibile dal 14 gennaio 2022

Esce venerdì 14 gennaio “Tempisticamente” (Laboratori Testone/Artist First), il nuovo album di Folcast, prodotto da Tommaso Colliva, che anticipa il tour nei principali club italiani in partenza ad aprile 2022.

L’uscita del disco è accompagnata, sempre da venerdì 14 gennaio, dal nuovo singolo “Cosa ci faccio qui” feat. Davide Shorty. “Tempisticamente” arriva a seguito di un anno ricco di successi per Folcast: dopo il podio tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021, il cantautore romano ha collaborato con Roy Paci e i Selton, si è esibito su palchi importanti come quello del Concerto del Primo Maggio di Roma, è stato opening act di alcuni concerti di Daniele Silvestri, Max Gazzè e Carmen Consoli e si è esibito all’interno dei più importanti festival italiani per oltre 20 date estive.

Folcast racconta del disco:

“Il seme l’ho piantato. Come in natura, anche un disco può cambiare e crescere col tempo. È importante prendersene cura, dargli lo spazio e l’attenzione che merita. Queste canzoni sono frutto della mia esperienza, delle mie intuizioni. Niente di matematico, né di studiato a tavolino. Mi sono fatto prendere dalla terra del mio mondo e con le mie radici sono cresciuto. Spero possiate dargli quello che pensiate meriti. Con l’augurio di trovare qualche altro seme vicino”

Qui potete vedere la video intervista a Folcast, in occasione dell’uscita del nuovo disco.