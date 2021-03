Extraliscio e Davide Toffolo a Sanremo 2021 con Bianca luce nera (intervista)

Esordiscono questa sera a Sanremo gli Extraliscio con Davide Toffolo con Bianca luce nera. Per loro è il primo Festival. Venerdì uscirà il loro album

Prima partecipazione in gara al Festival per gli Extraliscio, gruppo formato da Mirco Mariani, Moreno Conficconi (in arte Moreno il Biondo) e Mauro Ferrara. Con loro a Sanremo anche Davide Toffolo, leader dello storico gruppo indipendente Tre Allegri Ragazzi Morti. Porteranno sul palco dell’Ariston Bianca luce nera, contenuta anche nell’album È bello perdersi, che uscirà venerdì 5 marzo.