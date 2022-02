Zingara è una canzone di Iva Zanicchi, vincitrice del Festival di Sanremo 1969. Venne presentata in doppia esecuzione da Bobby Solo e da Iva Zanicchi e prorio quest’ultima ebbe un grandissimo successo e divenne un classico della sua lunga discografia. Da sempre è uno dei pezzi più richiesti nei concerti e nelle ospitate tv della cantante.

Inizialmente il brano venne proposto a Gianni Morandi ma il cantante la rifiutò. Autore della canzone fu Luigi Albertelli che raccontò di essersi ispirato al romanzo “La vergine e lo zingaro”.

Iva Zanicchi è tornata in gara a Sanremo 2021 con il brano “Voglio amarti“.

Iva Zanicchi, Zingara, Significato canzone

Nella canzone, ci si appella ad una zingara per sapere se l’amore che si prova è ricambiato, quale sarà il destino scritto nelle stelle. Il sentimento durerà? Oppure si scioglierà come neve al sole? La speranza è sempre più flebile e ci si aggrappa a un sogno lontano “(Dimmi se ricambia, parte del mio amore, devi dirlo questo

tocca a te”). Le parole della zingara assumono un appiglio di fronte a un’incertezza sempre maggiore (“Dimmi che mi ama, dammi la speranza, solo questo conta ormai per me”). La risposta, però, non arriva nel testo del brano…

Zingara, Ascolta la canzone

Qui sotto puoi ascoltare l’audio di Zingara:

Iva Zanicchi, Zingara, Testo canzone

Prendi questa mano,

zingara,

dimmi pure che destino avrò

parla del mio amore,

io non ho paura

perché

lo so

che ormai

non m’appartiene.

Guarda nei miei occhi,

zingara

vedi l’oro dei capelli suoi.

Dimmi se ricambia

parte del mio amore,

devi dirlo

questo

tocca a te.

Ma se e’ scritto che

lo perderò,

come neve al sole

si scioglierà

un amore.

Prendi questa mano,

zingara

Ma se e’ scritto che

lo perderò,

come neve al sole

si scioglierà

un amore.

Prendi questa mano,

zingara,

leggi pure che destino avrò

Dimmi che mi ama,

dammi la speranza,

solo questo

conta

ormai per me