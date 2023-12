Coro

Mai mai mai mai mai…

Non ci cascheremo mai!

La vita non è un display.

Mai mai mai mai mai…

Lo capite siamo noi i nuovi super-eroi.

E allora dateci una palla (passa!)

Che ci giochiamo fino all’alba (sveglia!)

Stateci voi come babbei

Ventiquattr’ore col wi-fi

Ad aspettare un like…

Noi non ci cascheremo mai!

Solista

Sì vabbè il progresso, però adesso state esagerando un po’…

Meglio un’altra storia o la gioia di abbracciare un albero?

Sarò forse immaturo io, ma il mio futuro si colora qui

Negli occhi dei compagni miei di scuola dove posso perdermi

E voi lì ancora chini con la faccia sullo schermo

A viver manichini il vostro digitale inferno…

E a me che invece piace alzar la testa e poi sentirmi libero

Di andarmene a cercare un’altra festa per ballare un po’…

Sì per ballare un po’!

Coro

Mai mai mai mai mai…

Non ci cascheremo mai!

La vita non è un display

Mai mai mai mai mai…

Lo capite siamo noi

I nuovi super-eroi.

Abbiamo il cuore che saltella (salta!)

Non c’è nessuno che ci ferma (balla!)

Stateci voi come babbei

Ventiquattr’ore col wifi

Ad aspettare un like…

Noi non ci cascheremo mai!

Tutti

E butta quel cellulare…

Tutta salute, ti pare?

Dai ritorniamo a parlare…

Parlare tra noi!

Mai mai mai mai mai…

Non ci cascheremo mai!

La vita non è un display.

Mai mai mai mai mai…

Lo capite siamo noi

I nuovi super-eroi.

E allora dateci una palla (passa!)

Che ci giochiamo fino all’alba (sveglia!)

Stateci voi come babbei

Ventiquattr’ore col wifi

Ad aspettare un like…

Noi non ci cascheremo mai!

Non ci cascheremo mai!