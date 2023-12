Zecchino d’Oro 2023, la finale: anticipazioni e diretta

Oggi pomeriggio, a partire dalle 17:20, andrà in onda su Rai 1 la sessantaseiesima finale dello Zecchino d’Oro. Si concluderà, infatti, l’edizione 2023 del festival di canzoni dedicate e pensate per i bambini. Saranno quattordici le canzoni a gareggiare per la vittoria. Quale sarà la canzone vincitrice del 66° Zecchino d’Oro? A vincere l’anno scorso fu Il panda con le ali, interpretata da Mariapaola Chiummo.

Zecchino d’Oro 2023, finale domenica 3 dicembre: conduttori

A condurre la finale di oggi pomeriggio è Carlo Conti, che è anche direttore artistico dello Zecchino d’Oro. Le due semifinali di venerdì e sabato sono state, invece, condotte da Carolina Benvenga e Andrea Dianetti. I due giovani conduttori saranno presenti comunque anche all’interno della finale odierna.

Zecchino d’Oro 2023, finale domenica 3 dicembre: canzoni

Ecco, dunque, le quattordici canzoni in gara per la vittoria:

Ci pensa mamma – interprete: Greta Gabriella Maggio, 9 anni (musica di Gerardo Pulli, Piero Romitelli, Edoardo Castroni, Edoardo Ruzzi, testi di Piero Romitello, Gerardo Pulli, Edoardo Castroni, Edoardo Ruzzi);

Ballano – interprete: Matilda Gusmano, 9 anni (musica di Carmina Spera e Antonio Buldini, testo di Carmine Spera e Antonio Buldini);

Non ci cascheremo mai – interprete: Salvatore Flamini, 9 anni (musica di Max Gazzè e Francesco De Benedettis, testo di Francesco De Benedettis e Francesco Gazzè);

I numeri – interprete: Delia Traclò, 10 anni (musica di Maurizio Fabrizio, testo di Katia Astarita);

La casa stregata – interpreti: Gaia Colella, 5 anni, e Claudia Fiorito, 9 anni (musica di Valerio Baggio, testo di Mario Gardini);

Dita nel naso – interprete: Viola Marie Ledda, 8 anni (musica di Pierpaolo Guerrini e Matteo Bocelli, testo di Pierpaolo Guerrini e Enrico Rosteni);

La frutta e la verdura – interprete: Ginevra Iannì, 6 anni (musica di Paolo Vallesi e Giulia Mutti, testo di Giulia Mutti);

Ci ci ci co co – interprete: Martina Vecchione, 9 anni (musica di Michele Paulicelli e Marco Iardella, testo di Michele Paulicelli e Marco Iardella);

Puz puz puzzola – interprete: Cèline Dunoyer, 5 anni (musica di Lorenzo Baglioni e Michele Baglioni, testo di Lorenzo Baglioni e Michele Baglioni);

Mister spazzolino – interprete: Valentina Maria Basile, 9 anni (musica di Valentina Ambrosio, testo di Valentina Ambrosio);

Zitto e mosca! – interprete: Edoardo Barchiesi, 10 anni (musica di Giuseppe De Rosa, testo di Flavio Careddu e Irene Menna);

Ci vorrebbe un ventaglio – interprete: Aurora Esposito, 9 anni (musica di Gianluca Buresta e Giorgio Iommi, testo di Emilio Di Stefano);

Ciao Europa – interpreti: Eliza Kapllanaj, 8 anni, Dariya Todorova, 10 anni, e Alexandros Tzanavaras, 6 anni (musica di Lodovico Saccol, testo di Arcangelo Crovella e Lodovico Saccol);

Rosso – interprete: Michael Perris, 9 anni (musica di Gianfranco Fasano, testo di Loredana Bertè).

Zecchino d’Oro 2023, finale domenica 3 dicembre: dove seguirla in tv e in streaming

La finale della sessantaseiesima edizione dello Zecchino d’Oro si potrà seguire in diretta su Rai 1 a partire dalla 17:20. In contemporanea l’appuntamento si potrà seguire anche in diretta streaming su RaiPlay. Soundsblog seguirà la finale con un’imperdibile liveblogging.