Yungblud si ferma: problemi di salute e tour sospeso fino a fine anno

Problemi di salute seri per Yungblud. Il rocker inglese, che sta vivendo un momento intensissimo dopo la partecipazione al concerto celebrativo di Ozzy Osbourne e la registrazione di un nuovo singolo con gli Aerosmith. Ora però è il momento di fermarsi.

Yungblud, riposo e terapie

“Fisico duramente provato, riposo necessario, sospensione di qualsiasi attività” ha ordinato il medico di Dominic Harrison, il vero nome di Yungblud. E lui, uno di quelli che sul palco ci vive, suo malgrado ha obbedito.

Il cantante 28enne ha annunciato che sospenderà tutte le date previste fino alla fine dell’anno dopo aver ricevuto indicazioni precise dai medici: la sua voce e alcuni valori emersi dagli ultimi esami del sangue richiedono uno stop immediato.

In un lungo messaggio pubblicato sui social, Yungblud si è detto emotivamente provato, ma ancora una volta ha voluto dire la verità: “È nella mia natura correre finché non crollo… ma stavolta mi hanno detto che devo prenderla sul serio”. Parole che arrivano come un pugno allo stomaco per i fan americani, che attendevano il suo ritorno nel mese di novembre con numerose date previste e già esaurite: “Il mio cuore è spezzato – ha aggiunto – ma non voglio dare false illusioni e nemmeno causare dei danni permanenti a me stesso. Questa è un’avventura che voglio duri per sempre e devo essere cauto, almeno questa volta”.

Un anno d’oro che ora chiede una pausa

Il paradosso è che lo stop arrivi nel suo momento più alto. Idols, l’album uscito a giugno, ha ottenuto due nomination ai Grammy Awards: Miglior Album Rock e Miglior Canzone Rock per Zombie. A queste si aggiunge la candidatura una performance impressionante con Changes al concerto Back To The Beginning dei Black Sabbath, tenuto poche settimane prima della morte di Ozzy Osbourne.

Yungblud è reduce anche dalla nascita del BludFest, il suo festival low-cost che ha voluto come alternativa ai prezzi proibitivi dei grandi eventi inglesi. Un’idea che gli è valsa l’appellativo di “disruptor” e, di fatto, il premio come Disruptor of the Year ai Nordoff and Robbins Northern Music Awards.

Le promesse ai fan e il futuro dell’Idols World Tour

Non è chiaro se la pausa avrà ripercussioni sul calendario del 2026, quando l’Idols World Tour approderà nel Regno Unito. Per ora, però, Yungblud chiede tempo: “So che alcuni di voi saranno frustrati, ma prometto che mi farò perdonare. Non do mai per scontato il vostro supporto”.

Parole che, ancora una volta, mostrano quella combinazione di vulnerabilità e energia e potentissima che lo ha reso un’icona per una generazione di fan del rock di nuova generazione. Al momento sono stati cancellati solo i concerti fino al 31 dicembre. A gennaio è previsto un aggiornamento su quelle che saranno le sue condizioni di salute.