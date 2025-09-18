Collaborazione ad alto voltaggio con Yungblud e gli Aerosmith che pubblicheranno l’EP “One More Time” anticipato dal singolo “My Only Angel”, fuori domani, venerdì Per Steven Tyler & co. è il primo inedito dal 2012.

Yungblud e Aerosmith annunciano “One More Time” | Collaborazione clamorosa e inedita

Dopo la recentissima e straordinaria comparsata sul palco di Back in the Beginning, l’ultimo live di Ozzy Osbourne e Black Sabbath, gli Aerosmith e Yungblud tornano insieme con una una collaborazione inedita e destinata a far rumore: si tratta della pubblicazione di un EP – un minialbum – dal titolo “One More Time”.

Yungblud e Aerosmith insieme

Il progetto verrà inaugurato dal singolo “My Only Angel”, in uscita domani – venerdì 19 settembre – e rappresenta un ritorno storico per la band di Steven Tyler: SI tratta infatti del primo brano originale dopo “Music From Another Dimension!” pubblicato nel 2012) e della prima uscita ufficiale al completo dopo il clamoroso stop al loro tour dell’estate scorsa a causa dei problemi alla voce del frontman.

Il sodalizio è maturato a Los Angeles a fine 2024, quando Yungblud ha incrociato in studio Tyler e Joe Perry, affiancati dal produttore Matt Schwartz. I due Aerosmith stavano lavorando al remissaggio di materiale live per la pubblicazione di un album: Yungblud – grande ammiratore della band – ha posato con loro. E come succederebbe in qualsiasi sala prova i tre si sono messi d’accordo per fare qualcosa insieme.

My Only Angel, musica nuova per Yungblud e Aerosmith

La registrazione è durata pochi giorni, a maggio e ha dato vita a un teaser che ha acceso subito la curiosità: nel clip si sentono i versi “Will you cry if I called you my angel, gotta leave, gotta leave, gotta leave you one more time”. Nel video con Yungblud bacia Tyler sulla guancia e il leggendario cantante che esplode in un “Nice! F*in’ a. Shit. Hallelujah!**”.

Altro teaser clamoroso sul palco dei MTV VMAs 2025, quando Tyler e Perry hanno affiancato Yungblud ancora una volta in un tributo carico d’emozione a Ozzy Osbourne. Un omaggio che si lega a doppio filo all’ultimo periodo del giovame rocker britannico che dopo aver cantato “Changes” al “Back To The Beginning” ha promesso di eseguirla “per il resto della vita” in ogni concerto.

Primo disco dopo dodici anni

Musicalmente, “My Only Angel” si preannuncia come un ponte generazionale: l’energia ruvida e sentimentale di Yungblud incontra l’istinto melodico e l’iconico timbro di Tyler. L’EP “One More Time” promette quindi un corto circuito tra classic rock e sensibilità alternative contemporanee, in linea con l’ambizione dichiarata dal cantante inglese di “portare una nuova generazione verso una strada iconica e di stile che riporti agli anni ‘70”.

Per gli Aerosmith, che lo scorso anno hanno dovuto interrompere il tour d’addio, l’uscita segna un vero rientro in scena: non un semplice cameo, ma materiale inedito che potrebbe ridefinire il congedo della band – che sembrava ormai dato per scontato – o magari anche aprire un ultimo capitolo creativo.