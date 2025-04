Yari Carrisi: età, carriera e vita privata del figlio di Albano e Romina

Classi 1973, Yari Carrisi è l’unico figlio maschio nato dall’unione di Albano e Romina Power. Ha 51 anni ed è molto legato alle sue sorelle Cristel e Romina jr, rispetto alle quali ha fatto scelte di vita decisamente diverse. E’ un personaggio riservato che non ama l’eco mediatico anche se è cresciuto sotto i riflettori grazie alla popolarità dei genitori. Sin da piccolo Yari si è avvicinato alla musica. Suona diversi strumenti tra cui la chitarra ed è un autore e compositore accreditato.

Un talento che gli ha permesso di intraprendere la carriera da musicista e che lo ha portato a lavorare con diversi artisti di rilievo. Vanta infatti collaborazioni con cantanti come Jovanotti e spesso ha sostenuto il padre in alcune scelte musicali, rendendo i suoi brani più attuali e contemporanei. E’ un musicista di spessore, e più volte ha tentato la strada dell’affermazione personale, ma avere gli occhi puntati non gli permette di dare il meglio di se.

Non è infatti un segreto che non ama particolarmente le luci della ribalta e anche quando lavora con i genitori preferisce sempre non apparire e restare dietro le quinte. Yari è sicuramente una persona molto riservata, anche sul suo profilo Instagram non condivide momenti del suo privato, ma solo alcuni post di lavoro e di qualche viaggio. Ha un account che conta più di 40 mila followers e sono diversi i commenti dei fan a suo favore.

Yari Carrisi vita privata

Attualmente Yari Carrisi vive in India dove è dedito allo yoga e alla meditazione. Una scelta che lo ha portato ad allontanarsi dall’Italia, dove torna periodicamente per motivi di lavoro. Il pubblico ricorda la sua partecipazione nel 2015 a Pechino Express dove si è avvicinato a Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti. I due hanno vissuto una storia importante e stavano anche per diventare genitori.

In seguito Naike ha perso il bambino con un aborto spontaneo e la relazione ha subito un arresto. I due si sono detti addio nel 2017 e non hanno avuto più nessun contatto. Nel 2020 ha avuto una relazione con Thea Crudi, appassionata di meditazione e yoga. Anche questa storia è giunta al capolinea. Ufficialmente oggi è single e dedito soprattutto alle sue passioni.

Curiosità su Yari Carrisi

Musicista e compositore Yari Carrisi trascorre parte dell’anno in India, ma torna spesso a Cellino San Marco per occuparsi dell’azienda di vinicola del padre. Recentemente ha deciso di aggiungere al cognome del padre quella della madre, ma a quanto pare non lo ha fatto per prendere le distanze dal genitore. Tra le passioni di Yari, oltre alla musica, c’è quella per i viaggi.

Nel corso della sua vita ha visitato diversi paesi del mondo e per un periodo ha vissuto anche negli Stati Uniti. Appena ne ha l’occasione parte per mete insolite e poco frequentate. Non tutti sanno che a soli 12 anni ha rischiato di essere rapito, e per tutelarlo i genitori hanno deciso di mandarlo a studiare in un collegio svizzero.