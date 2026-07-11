Dove vive Anna Oxa oggi: la casa della cantante

Dove vive Anna Oxa oggi: la risposta è la Svizzera (e la casa fa sognare)

Se vi siete mai chiesti dove vive Anna Oxa in questo momento, la risposta vi sorprenderà più di quanto pensiate. Niente Roma, niente Milano, niente Bari — la città che l’ha vista crescere. La cantante italiana più enigmatica degli ultimi cinquant’anni ha scelto di stabilirsi in Svizzera, precisamente a Prato Leventina, un piccolo comune incastonato tra le Alpi nel Canton Ticino. Una scelta di vita radicale, lontana dai riflettori, che racconta molto di chi è Anna Oxa oggi.

La domanda su dove vive Anna Oxa circola da tempo tra i fan, alimentata dalla sua tendenza a sparire dalla scena pubblica per lunghi periodi. Adesso, grazie a quanto emerso nel 2023, abbiamo finalmente un quadro più chiaro. E il quadro è, diciamolo, spettacolare — nel senso letterale del termine.

La casa svizzera: mattoni rossi, giardino e panorama alpino

La residenza di Anna Oxa a Prato Leventina non è esattamente un appartamento anonimo in un condominio qualunque. Secondo quanto riportato da Velvet Music, si tratta di un grande edificio in mattoni rossi, circondato da un giardino e con viste panoramiche sul paesaggio alpino circostante. Il tipo di dimora che sembra uscita da un romanzo, o forse da uno dei videoclip più evocativi della sua carriera.

Prato Leventina si trova nella Valle Leventina, una delle vallate più suggestive del Canton Ticino, attraversata dal fiume Ticino e circondata da montagne che d’inverno si coprono di neve. Un contesto che non potrebbe essere più lontano dall’agitazione del mondo dello spettacolo italiano — e che sembra riflettere perfettamente la fase della vita in cui si trova la cantante.

Non è difficile capire il fascino di questa scelta: silenzio, natura, privacy totale. Tutto quello che un’artista del calibro di Anna Oxa, che ha vissuto decenni sotto i riflettori, potrebbe desiderare.

Chi è Anna Oxa: dalle origini albanesi al trionfo a Sanremo

Per capire il peso di questa scelta di vita, bisogna conoscere la traiettoria di questa artista straordinaria. Anna Oxa — il cui vero nome è Anna Hoxha — è nata a Bari il 28 aprile 1961. Le sue origini sono albanesi: suo padre è albanese, originario di Kruja. Un background che ha sempre contribuito a renderla una figura fuori dagli schemi nel panorama musicale italiano, capace di portare una sensibilità diversa, più intensa e meno convenzionale.

La sua carriera musicale è iniziata nel 1978, e da allora non si è più fermata — almeno fino alla sua scelta di rallentare. Il dato che colpisce di più, però, è la sua relazione con il Festival di Sanremo: Anna Oxa ha partecipato alla kermesse canora per ben 14 volte, un record che pochissimi artisti italiani possono vantare. Tra queste partecipazioni, la più memorabile è senza dubbio quella che l’ha portata a vincere il primo posto con la canzone Ti lascerò. Una vittoria che ha consolidato il suo status di icona della musica italiana.

Per approfondire la sua carriera discografica e le sue partecipazioni sanremesi, la pagina dedicata su Wikipedia Italia offre una panoramica completa e aggiornata.

Perché la Svizzera? Il senso di una fuga che non è una fuga

Immagine generata con AI

Definirla una “fuga” sarebbe riduttivo e probabilmente sbagliato. La scelta di trasferirsi a Prato Leventina appare piuttosto come una decisione consapevole e meditata — il coronamento di un percorso personale che Anna Oxa sembra aver intrapreso lontano dai gossip e dalle telecamere.

La domanda su dove vive Anna Oxa oggi non è solo una curiosità da fan: è la spia di un interesse più profondo per come questa artista ha scelto di ridefinire il proprio spazio di vita. Dopo decenni di palchi, festival, polemiche e apparizioni televisive, la Svizzera rappresenta evidentemente qualcosa di diverso: un luogo dove essere se stessa senza dover rispondere a nessuno.

Il Canton Ticino, in particolare, ha una sua logica per chi viene dal mondo italiano dello spettacolo: è territorio svizzero, con tutti i vantaggi in termini di privacy e qualità della vita, ma culturalmente e linguisticamente vicino all’Italia. Una sorta di via di mezzo perfetta per chi non vuole tagliare del tutto i ponti con le proprie radici.

Una carriera che dura da quasi cinquant’anni

Attiva dal 1978, Anna Oxa rappresenta uno dei casi più longevi e affascinanti della musica italiana. Cantante, attrice, presentatrice televisiva: nel corso della sua carriera ha attraversato generi, formati e decenni con una coerenza stilistica che pochi possono vantare. Le sue 14 partecipazioni a Sanremo non sono semplici numeri: raccontano una presenza costante nella cultura popolare italiana, un filo rosso che attraversa generazioni di ascoltatori.

Il fatto che oggi, dopo tutto questo, abbia scelto di vivere in una grande casa di mattoni rossi tra le Alpi svizzere dice qualcosa di potente su di lei. Non è una ritirata: è una trasformazione. E in fondo, Anna Oxa ha sempre saputo reinventarsi.

Dove vive Anna Oxa: la risposta che i fan aspettavano

Quindi, ricapitolando per chi è arrivato fin qui in cerca di una risposta chiara: Anna Oxa vive a Prato Leventina, in Svizzera, in una grande abitazione in mattoni rossi con giardino e vista sulle Alpi. Una dimora che riflette perfettamente la fase della sua vita — intensa, riservata, lontana dai riflettori ma non per questo meno affascinante.

Nome reale: Anna Hoxha

Anna Hoxha Nata a: Bari, 28 aprile 1961

Bari, 28 aprile 1961 Origini: albanesi (padre di Kruja)

albanesi (padre di Kruja) Carriera: attiva dal 1978

attiva dal 1978 Sanremo: 14 partecipazioni, vincitrice con Ti lascerò

14 partecipazioni, vincitrice con Ti lascerò Residenza attuale: Prato Leventina, Canton Ticino, Svizzera

Quella casa tra le montagne svizzere è diventata, a suo modo, parte del mito di Anna Oxa. Un’artista che ha fatto della propria unicità un marchio di fabbrica continua a sorprendere — anche quando sceglie il silenzio. E i fan, che da anni si chiedono dove vive Anna Oxa e cosa stia facendo, hanno ora almeno una risposta concreta: vive tra le Alpi, con un giardino e un panorama mozzafiato, esattamente come ci si aspetterebbe da lei.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.