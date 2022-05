XI Comandamento, Vasco Rossi: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘XI Comandamento’, il nuovo singolo di Vasco Rossi. Il brano che apre l’ultimo tour (e l’ultimo album ‘Siamo qui’ del Blasco è finito, in tendenza, su Youtube in poche ore. Il filmato musicale è stato registrato il 20 maggio 2022 durante la prima tappa a Trento. Presente tutta la band: Stef Burns (chitarra), Vince Pastano (chitarra, cori, direttore musicale), Andrea Torresani (basso), Claudio Golinelli (basso), guest star Alberto Rocchetti (tastiere, piano, cori), Frank Nemola (cori, tastiere, programmazione), Beatrice Antolini (cori, percussioni, piano), Matt Laug (batteria), Andrea Ferrario (sax), Tiziano Bianchi (tromba), Roberto Solimando (trombone), Mix e Mastering Andrea “Kors” Corsellini.

Uno sguardo disincanto sul futuro e sulla volontà comune di sotterrare l’odio per il bene comune.

Ecco il testo di ‘XI Comandamento’: