X Factor, quanto guadagnano i giudici

X Factor, i guadagni dei quattro giudici. Le cifre.Sono da poco partire le audizioni per la nuova e super attesa stagione di X Factor Italia che andrà in onda a partire dal mese di settembre 2025 su Sky e in streaming su Now Tv. Grande novità di quest’anno è l’addio come giudice di Manuel Agnelli,

X Factor, i guadagni dei quattro giudici. Le cifre.

Sono da poco partire le audizioni per la nuova e super attesa stagione di X Factor Italia che andrà in onda a partire dal mese di settembre 2025 su Sky e in streaming su Now Tv. Grande novità di quest’anno è l’addio come giudice di Manuel Agnelli, leader degli Afterhours. Al suo posto è arrivato Francesco Gabbani.

Confermatissimi invece Paola Iezzi, Jack La Furia e Achille Lauro in giuria così come alla conduzione Giorgia. Tantissima è la curiosità di vedere la nuova squadra in azione e scoprire in modo particolare il metodo di lavoro, con tanto di assegnazione successiva dei pezzi, del nuovo coach definito nel profilo Ufficiale Instagram del talent come un artista ironico, ricco di talento e con in possesso di una particolare visione della Musica.

E mentre sono entrate nel vivo le audizioni, alle quali il pubblico, previa richiesta e confermata prenotazione, può partecipare, si inizia a mormorare delle cifre che i giudici percepirebbero per il loro operato. Stando alle notizie che circolavano per la scorsa stagione, dovrebbero percepirne una ben precisa a singola puntata. Cifre che non sarebbero cambiate dal 2022 ad oggi.

X Factor, a quanto ammonta il cachet dei giudici

Si tratta di 5.000 euro che, moltiplicati per, per l’appunto, 8 puntate di live, porterebbero a una complessiva di 40.000 euro. A questi soldini andrebbero aggiunti, anche i compensi relativi alle prove, ai famosi bootcamp e le già citate audizioni. Tuttavia è possibile che con il trascorrere del tempo alcuni giudici, quali Manuel Agnelli e Fedez, abbiano percepito cifre diverse e. persino più elevate, come spiffera DiLei. Qui Finanza sostiene che il rapper successivamente percepisse un compenso di più 10.000 euro a puntata, sebbene nel corso della sua prima stagione in tale ruolo ne guadagnasse soltanto 500. Allora era il 2014.

Ed è per tale motivo che Morgan, con il quale non è mai andato d’accordo, lo prese in giro, come si evince da Qui Finanza. In ogni caso si rimane nel campo delle ipotesi. Quel che è certo è che svolgere questa mansione per un programma molto celebre e conosciuto come X Factor porta moltissima visibilità ai giudici così come ai concorrenti anche se non riescono ad arrivare alla finale e a vincerla.

Inoltre le loro performance, con tanto di momenti di backstage, sono prontamente condivise sulle pagine Social del programma, nonché degli stessi coach, dove diventano velocemente virali. Tuttavia ciò che fa maggiormente gola è un contratto discografico e la vincita del cachet finale che ammonterebbe ancora a 300.000 euro. Inoltre non solo la vincita ma anche la sola partecipazione a X Factor può concretamente aprire le porte del mondo dello Spettacolo in linea generale a chi vi partecipa se dotato di grande talento e di un particolare carisma, di un x factor, per l’appunto. Giusy Ferreri, Noemi e Lucio Corsi docet.