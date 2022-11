Puntata complicata di X Factor 2022 quella che andrà in onda stasera, 10 novembre, in prima serata su Sky Uno e su Now in streaming. Al termine di questo appuntamento, infatti, ci saranno due eliminazioni. Nel primo live del talent show, ad abbandonare il programma è stato Matteo Siffredi (del team di Ambra), seguito da Iako, la scorsa settimana, del roster di Rkomi. Quali saranno i due artisti che dovranno dire addio al sogno di trionfare a X Factor 2022: Lo scopriremo stasera, in diretta, dalle 21.15. Alla conduzione, come sempre, Francesca Michielin e in giuria troveremo Ambra, Fedez, Dargen D’Amico e Rkomi, pronti a difendere i propri talent scelti durante i casting. A seguire tutte le anticipazioni e ospiti del terzo live.

X Factor 2022, terzo live, la puntata di giovedì 10 novembre, canzoni assegnate

Ecco le canzoni assegnate da Fedez: per Linda ha scelto “Still Don’t Know My Name” di Labirinth, “I’ Te Vurria Vasà” per Dadà e “Brainstorm” degli Arctic Monkeys per gli Omini.

Ambra ha affidato ai Tropea “Luna” dei Verdena e “Insieme a te non ci sto più” di Caterina Caselli a Lucrezia.

Dargen D’Amico ha assegnato “Laura non c’è” di Nek per i Disco Club Paradiso, “Fiori rosa, fiori di pesco” di Lucio Battisti per Beatrice Quinta e “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco per Matteo Orsi

Rkomi ha optato per “Ti voglio” di Ornella Vanoni per i Santi Francesi e “Summertime Sadness” di Lana Del Rey per Joėlle.

X Factor 2022, terzo live, la puntata di giovedì 10 novembre, ospiti

Ospiti del terzo live di X Factor 2022 saranno Yungblud, che interpreterà Tissues- e Sangiovanni, che ha da poco pubblicato il suo ultimo singolo, Fluo.

Dove vederlo in tv e streaming

L’appuntamento, dunque, per la prima puntata dedicata ai Live è per stasera, giovedì 3 novembre, alle ore 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.