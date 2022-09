X Factor 2022 torna questa sera su Sky e in streaming su NOW con l’ultimo appuntamento dedicato alle Audizioni. Sarà il momento di scoprire chi saranno gli ultimi concorrenti pronti ad esibirsi sul palco. Inoltre, i quattro giudici potranno emanare gli ultimi verdetti. Ad accompagnare gli artisti in questo viaggio ci sarà, come sempre, Francesca Michielin. In questa terza puntata, sul palco dell’Allianz Cloud di Milano arriveranno una grande varietà di generi e tanti artisti che proporranno brani inediti e cover.

Una volta terminate le audizioni, i concorrenti che non hanno convinto i giudici avranno a disposizione un’ultima occasione per poter ottenere un parere positivo: le Room Audition, uno step nel quale potranno nuovamente esibirsi davanti al tavolo della giuria di #XF2022. Solo i migliori conquisteranno l’accesso ai Bootcamp, per i quali ciascun giudice con sé un roster di 12 cantanti.

I prossimi step, dopo la fase dei casting, includono due puntate dedicate ai Bootcamp. Poi, a seguire, il 20 ottobre, andranno in scena le Last Call, quest’anno con un meccanismo inedito, nelle quali, per la prima volta nella storia di X Factor, sarà presente il pubblico. Sarà questo lo step decisivo per la formazione delle quattro squadre da tre concorrenti che poi si facciano durante i Live Show di X Factor 2022, attesi da giovedì 27 ottobre.

Appuntamento a stasera per l’ultima puntata dedicata alle Audizioni di X Factor 2022 e per scoprire l’opinione dei quattro giudici – Fedez, Ambra, Rkomi e Dargen D’Amico- prima di passare ai Bootcamp e alle Last Call.

X Factor 2022, Audizioni, dove vederle

L’appuntamento, dunque, per la terza puntata dedicata alle Audizioni è per stasera, giovedì 29 settembre, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. Il programma è in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando, tutti i mercoledì della settimane successiva, in prima serata, dalle 21.30