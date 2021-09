X Factor 2021 è iniziato giovedì 16 settembre con la prima puntata dedicata alle Audizioni. Sul palco, davanti ai 4 giudici, si è presentato anche gIANMARIA con il suo inedito “I suicidi“.

gIANMARIA – I suicidi, la reazione dei giudici

Commozione tra i giudici.

Mika: “Ti dico una cosa strana, sono seduto qua, ci sono luci, telecamere. L’unica cosa che voglio è dimenticare dove sono. Finalmente ho avuto quella sensazione, grazie a te”

Emma: “Sei arrivato con jeans, magliettina bianca, poi apri la bocca e ci sfondi la faccia, grazie dal cuore”

Manuel Agnelli: “Il testo è molto bello, di denuncia ma non ha aspetti morbosi o pietistici dentro”

Hell Raton: “Sei riuscito a farmi venire la pelle d’oca, con il cantato e il tuo atteggiamento. Sei la prima persona che ha rotto la barriera delle spie, che cerca un contatto. Lì è successa la scintilla che ha detto Mika. Sei riuscito a trasportarci fuori da questa esibizione”

X Factor 2021, gIANMARIA – I suicidi, video

Clicca qui per vedere l’esibizione dell’inedito “I suicidi” interpretato a X Factor 2021.

X Factor 2021, gIANMARIA – I suicidi, Testo

Sangue sopra i marciapiedi,

Cadono dai grattacieli,

I suicidi tutti in fila, alla banca la mattina

Per poter lasciar qualcosa ai figli

e non fagli vivere la stessa vita, si la stessa vita.

Sangue sopra i marciapiedi

sono sopra i grattacieli

I suicidi tutti in fila

Pronti per farla finita.

Cosa ti ha portato a fare una scelta cosi poco rispettabile?

E cosi egoista.

Amami poco chiedeva Laura

Pagami il mutuo chiedeva Marco

Fammi vedere mia figlia in faccia lo diceva chi non aveva nient’altro

E chi è andato sul tetto per trovare il coraggio

Perchè non riusciva a farlo dal proprio terrazzo

Sangue sopra il marciapiede

Perche Pietro si è buttato

Sua moglie è arrivata qualche istante dopo col suo nuovo fidanzato

Pietro non riusciva a sopportare a sopportarsi quando li seguiva il sabato.

Anna, quant’è bella, gli occhi tristi e molta pazienza.

Vive nell’ombra di sua madre a cui cura da un anno la sopravvivenza,

Marco invece parla tanto

Pietro non scopa da un sacco.

La gente pensa sia matto,

la gente pensa sia matto,

e cosa vuoi per questo sabato sto in sto palazzo

a parlare con loro e a guardar che si ammazzano.

Nel mio film si ripete fino a qui tutto bene per ogni piano

e ad ogni piano, perché è così che li conviene e cosa vuoi per questo sabato sto in sto palazzo,

a parlar con loro e a guardar che si ammazzano,

nel mio film si ripete

fino a qui tutto bene, per ogni piano e ad ogni piano

perché è così che gli conviene