Sono rimasti Baltimora, Bengala Fire, Fellow, gIANMARIA a contendersi la vittoria finale di X Factor 2021 e lo faranno giovedì 9 dicembre alle 21:15 su Sky, in simulcast su TV8 e in streaming su NOW da uno dei più importanti palchi per la musica in Italia, l’ambitissimo Mediolanum Forum di Assago.

Ad annunciare il trionfatore di questa edizione dello show di Sky prodotto da Fremantle sarà Ludovico Tersigni, che terrà le redini di una serata emozionante, una cavalcata che porterà alla proclamazione del vincitore di quest’anno.

Quella che andrà in scena sarà una finale con un perfetto equilibrio di partenza, con i quattro giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika che arrivano al Mediolanum Forum di Assago con un concorrente ciascuno.

Due sorprese straordinarie sul palco del Mediolanum Forum renderanno indimenticabile la notte della finale di #XF2021: tornano sul palco dove è partito il loro percorso trionfale i Måneskin. In finale superospiti internazionali la band dei record dei Coldplay, annunciata alla partenza dei live di X Factor.

X Factor 2021, anticipazioni finale 9 dicembre

La serata sarà suddivisa in 3 manche, e al termine di ciascuna di esse il concorrente meno votato dal pubblico dovrà abbandonare la gara. La prima manche si svilupperà con i Duetti, e vedrà protagonisti i quattro finalisti affiancati ognuno dal proprio giudice; la seconda sarà il Best Of, in cui i tre artisti rimasti in gara potranno esibirsi con un medley dei brani che hanno presentato durante queste settimane; l’ultima manche, la Finale, sarà dedicata ai cavalli di battaglia dei due cantanti ancora in gioco, e tra questi il pubblico sceglierà il vincitore di X Factor 2021.

In occasione della finale, in conferenza stampa ecco i commenti dei giudici e finalisti. Hell Raton ha raccontato:

“Il primo consiglio dato al mio team è quello di non subire la gara, stanno facendo un master universitario della musica. Per noi è già una vittoria essere arrivati alla finale. Abbiamo raccontato un percorso e siamo soddisfatti. Sono felice che Baltimora abbia la possibilità di esibirsi sul palco del Mediolanum”

Baltimora parla della sperimentazione nei suoi pezzi:

“Le sonorità che mi piacciono sono quelle moderne, principalmente. Mi piace molto il pop, la trap, il rap, tutta la musica in generale. Non credo ci sia una formula giusta per me. Credo di dovermi sentire sempre me stesso e credo sia importante”.

Manuel Agnelli commenta il ritorno dei Maneskin a X Factor 2021:

“Per me è oltre X Factor. Un ragazzo che si mette a suonare oggi può aspirare anche ad esportare la propria musica. Sono nato in Italia dove un musicista non sperava di uscire da qua, ora loro sono un caso internazionale. Non è automatico che l’Italia si aprirà al mondo ma, anche solo psicologicamente, è una delle cose più importanti che ci sta lasciando l’esperienza dei Maneskin”.

Mika ha apprezzato la manche dei featuring della semifinale:

“Voglio che Fellow porti la stessa energia sul palco. La settimana prossima sarà diversa perché andrà in onda anche su Tv8. Potrebbe anche convincere il pubblico largo che avremo la prossima settimana”

I Bengala Fire non sanno se porteranno ancora un pezzo in italiano come avvenuto nella semifinale, per l’appuntamento del 9 dicembre 2021:

“E’ stato un divertimento ma anche una grossa esperienza, soprattutto nel farlo insieme a Motta. Abbiamo solo da imparare”

Appuntamento a giovedì 9 dicembre per la finale di X Factor 2021.

X Factor 2021 è lo show di Sky prodotto da Fremantle. La finale è giovedì 9 alle 21:15 su Sky Uno e in simulcast su TV8 e in streaming su NOW.