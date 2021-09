Nella prima puntata di X Factor 2021 dedicata alle audizioni, sul palco si è presentato Federico. Si fa chiamare in arte Fettuccine, ha 24 anni, e vive a Milano in zona Porta Venezia. Indossando occhiali da sole, ha presentato il suo inedito “Sunny” davanti ai giudici. A sorpresa, il ritornello risulta così orecchiabile che diventa subito un tormentone per tutti tranne Manuel Agnelli. Lui non si è sentito abbastanza coinvolto da “Sunny” per dargli il suo Sì.

Nonostante questo, Fettuccine passa la prima fase delle selezioni di X Factor 2021.

Fettuccine Funny, la reazione dei giudici di X Factor 2021

Emma: “Hai cantato malissimo… però mi si è piantata qua. Mi hai fatto comunque essere sunny”

Mika: “E’ super orecchiabile quello che hai scritto. Io metto il punto verso il sunny”

Hell Raton: “La musica era tutta sconnessa… Erano 4 barre ripetute…”

Mika ha cercato di sostenere il concorrente. Il primo a dire Sì è stato proprio Hell Raton (“Mi hai fatto sorridere”), per Manuel Agnelli è “No”. Per Emma è un Sì, idem per Mika.

Passa. “Mi dispiace Manuel non è che siamo lo stesso genere…” ha commentato andando via, tra i sorrisi della giuria.

Fettuccine Funny, Video

Cliccando qui potete vedere il video dell’esibizione

Fettuccine Funny, Testo

Funny

Oggi mi sento funny

Anche se fuori è cloudy

Io me la vivo sunny

Da sunday a monday

Tu tu tu tu

Oggi solo affanni

Io io io io

Me la vivo sunny

Tu tu tu

Dimmi i tuoi programmi

Io io io

Carotine con bugs bunny

Kush arancione come una carota

Non sono quella bambola io sono lola

Effervescente gasata tipo coca-cola

Non sono quella stupidina che ti annoia

Non ho mai messo hashtag #maiunagioia

Ora sono qui

Prendo la verde in Gioia

Cambio a Loreto

Ci vediamo tra mezz’ora

Lo sai che sono chic

Bebecito casanova

Funny

Oggi mi sento funny

Anche se fuori è cloudy

Io me la vivo sunny

Da sunday a monday

Tu tu tu tu

Oggi solo affanni

Io io io io

Me la vivo sunny

Tu tu tu

Dimmi i tuoi programmi

Io io io

Carotine con bugs bunny