Prosegue il viaggio di X Factor 2021, lo show di Sky prodotto da Fremantle, con il secondo e ultimo appuntamento dei Bootcamp, in arrivo stasera, giovedì 14 ottobre, su Sky e NOW. Toccherà ad Emma e Hell Raton decidere quali concorrenti portare agli Home Visit. Manuel Agnelli e Mika hanno già fatto le loro scelte nella puntata andata in onda sette giorni fa.

Anche questa settimana, i concorrenti saranno protagonisti con le loro esibizioni, con la libertà di portare una cover o un inedito, con la voglia di esprimere il loro mondo musicale, ma anche nuovi linguaggi e stili. Ad accompagnarci in questo viaggio, e ad incoraggiare i ragazzi nel backstage prima e dopo l’esibizione, il nuovo frontman di X Factor Ludovico Tersigni.

Dopo le Auditions, i quattro giudici si sono riuniti con la direzione musicale di X Factor 2021 per confrontarsi sui giudizi dati nel corso della selezione e sulla progettualità artistica di ciascun concorrente. Sulla base di questo confronto, la direzione musicale ha assegnato a ciascun giudice un roster di 12 concorrenti che terrà dentro sia partecipanti solisti che le band (da intendersi qualsiasi formazione musicale composta da più di un elemento), senza nessuna limitazione data dal sesso o dall’età.

Le quattro squadre così formatesi si affrontano prima i Bootcamp, poi agli Home Visit, dai quali emergeranno per ogni squadra i 3 concorrenti che accederanno ai Live.

Anche questa sera, Emma e Hell Raton hanno a disposizione solamente cinque sedie. Una volta occupate, se un concorrente tra i 12 talent li convincerà, saranno costretti a fare uno switch e far alzare qualcuno che prima avevano fatto accomodare. Solo con l’ultima esibizione, i cantanti seduti potranno tirare un sospiro di sollievo.

X Factor 2021 Bootcamp, dove vederlo in tv e in streaming

La seconda puntata dei Bootcamp andrà in onda su NOW e su Sky Uno a partire dalle 21.15 circa e sarà trasmessa in replica su Tv8 mercoledì prossimo.

Noi di Soundsblog, ovviamente, seguiremo anche questa puntata insieme a voi con il consueto liveblogging. A più tardi!