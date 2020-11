Salvatosi due volte nella scorsa puntata di X Factor 2020 (battendo Eda Marì e i Manitoba), Santi, questa sera, era obiettivamente a rischio. Era nell’aria una sua eliminazione, visto il difficile percorso vissuto sette giorni fa. E, purtroppo, dopo essersi esibito nella prima manche, è stato proprio lui il concorrente meno votato dal pubblico, destinato all’ultimo scontro. Ma, quello che ha -invece- sorpreso, è stato il nome di Blue Phelix, altro cantante del team degli Under Uomini guidato da Emma.

Come da tradizione, sono i giudici coinvolti a dover dare, per primi, il nome da eliminare, al termine dell’ultimo scontro con il cavaglio di battaglia. Ma se solitamente ognuno salva il concorrente della sua categoria, questa sera Emma ha dovuto scegliere un nome tra DUE membri del suo team. Per prima. E così, ha fatto un lungo discorso preparatorio prima di pronunciare il nome di Santi:

E’ la cosa più disumana che abbia mai visto, è come chiedere a quale figlio vuoi più bene ma non è così. Arrivo con grande serenità a questa scelta. So di avergli trasmesso tante cose. Abbiamo parlato più di vita che di musica. Non hanno fatto finta di non essere a X Factor come tanti altri. Si va nel mainstream, ci sono gli sponsor, i followers aumentano. Loro sono più coscienti di me, sono due ragazzi in gamba che sanno cosa significa stare qua, fino in fondo. Loro sanno che sono a X Factor, spero di essere stata all’altezza della loro umanità e della loro intelligenza. So bene che anche loro due sanno chi è più pronto alla gara, perché questa è una cazz0 di gara non è un Festival. E chi è più pronto è Blue Phelix, quindi elimino Santi. Queste due persone davanti a me, hanno più palle di tutti messi insieme. Sono fuori di qua che ti aspetto, salirai sul palco nei miei concerti, scegli la data, io so che rispetti la mia scelta. Io persone più sane, vere, genuine di te, non ne ho mai viste qua dentro, quest’anno. Io vi aiuterò sempre”