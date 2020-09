X Factor 2020, audizioni, seconda puntata in diretta live

21.13 – Mancano pochi minuti all’inizio della seconda puntata di X Factor 2020 dedicata ai casting. Vi aspettiamo!

21.17 – Recap delle esibizioni della prima puntata andata in onda giovedì scorso. Poi qualche anticipazione di quello che vedremo stasera…

21.20 – Sigla, si parte. I casting quest’anno si sono tenuti a Roma. Waiting Room raccontata da Cattelan

21.23 – Grate Soul, giovanissimi, cantano “Watch me”. Emma curiosa di sentire l’arrangiamento. Voti positivi, 4 Sì.

21.28 – Eva canta A Vous, un suo inedito. E’ giovanissima, 17 anni fra poco giorni. Hell Haron sottolinea la poca melodia nel brano. Mika: “Non hai cantato, hai recitato”. Per Emma ci sono le basi, vota Sì. Anche Hell Raton. Mika dice “No”, tutto è nelle mani di Manuel Agnelli: “E’ troppo presto Eva, mi dispiace è No”.

21.34 – I Gravity Sixty cantano “Are you gonna be my girl”. Entusiasmo dei giudici per i 16enni, tutti Sì. Passa anche Luk con “La verità”. Adelaide Cavallaro canta “River” al piano, passa.

21.36 – Lykan canta “Gennaio”. Amano questa sua anima svogliata, anche nel cantare. Quattro Sì.

21.42 – Prima pubblicità.

21.47 – Si torna dopo la pausa. E’ il momento di ascoltare il prossimo concorrente. E’ Giuseppe, in arte Vergo, è portinaio e si è trasferito a Milano. Canta un suo inedito, “Bomba”. Mika: “All’inizio del tuo pezzo ho sentito l’autotune e mi son detto “Nooo”… invece, il pezzo è fantastico, la melodia c’è. Una canzone pop che funziona e arriva”. Manuel: “Tu sei così a fuoco…” Hell Raton: “Mi sei piaciuto tanto”. Emma anche lo apprezza. Passa il casting.

21.53 – Michele ha 22 anni: “Aspettavo questo momento da quando avevo 16 anni”. L’inedito è “I miss you”. I giudici sembrano attoniti. Emma: “Sei un figo, ti piace piacere… La canzone non mi ha entusiasmato, c’erano troppe parole… Però c’è qualcosa nella tua voce che mi incuriosisce molto”. Mika non entusiasta dell’inedito. Manuel: “L’intenzione della tua voce è troppo impostata, come se la canzone fosse una scusa per metterci sopra il pezzo”. Lui crede che possa uscire qualcosa, mettendosi alla prova. Voti. Emma: “La prossima volta spero di vederti più pulito ed essenziale… per me è Sì”. Mika: “E’ un sì”. Manuel: “Sono sicuro che tu abbia delle qualità ma che tu non le abbia sviluppate in questo momento, per me è no”. Hell Raton vuole eliminare l’impostazione per una fragilità maggiore. Comunque è un Sì, passa con 3 Sì.

22.00 – Un duo sul palco. Hanno portato un mash up di due inediti loro. Sono Frada e Kyv. Hell Raton: “Adoro tantissimo. Si possono sposare diversi mondi con voi”. Emma apprezza il balance sul palco. Agnelli concorda sul loro aspetto interessante, idem Mika. 4 Sì.

22.03 – Roberto Pagnatelli canta We are the world “in versione metal”. Non passa, 4 No. “Ho fatto proprio ca*à!”. Andrea Rossi canta “Mantra” ma anche lui non passa. Mika: “Canti malissimo…” Manuel: “Spero che chiunque ti prenda nella sua squadra così vinco X Factor…” Sul palco arrivano La Cayenne con El Diablo. Non passano.

22.07 – Il prossimo concorrente è V3n3r3. L’inedito è “Food n Drink”. Mika titubante per il testo. Emma: “Mi aspettavo una canzone brutta brutta brutta e invece a me la tua canzone è piaciuta”. Per lei è Sì. Hell Raton anche lo promuove. Mika dice No. Agnelli ha il potere di scegliere.. “Il tuo pezzo mi è abbastanza piaciuto, purtroppo ti devo dire di Sì”. Passa. Mika quasi incredulo.

22.13 – Alessandra è “Aleew”, nome d’arte. Porta un pezzo di Rihanna. Emma “Non ti ho trovata molto a tuo agio in questa canzone, era tutto accennato… O me lo fai… lei è convinta di quello che fa, esci dal personaggio e trova una dimensione artistica”. Hell Raton non condivide. Per Hell Raton si può lavorare. Unico Sì, tutti No da parte di Manuel, Emma e Mika.

22.16 – Simona in arte Meezy. Canta una cover, Figures. 4 Sì.

22.18 – Beatrice è la prossima. Ammette a Cattelan di essere ansiosa. Ha 20 anni da poco, si siede al piano e canta un inedito, Superpotere. Racconta di essere dislessica (come Mika) e di essere stata aiutata dai professori che hanno iniziato a credere in lei. Bea Lambe è il suo nome d’arte. Passa, giustamente, con 4 Sì.

22.24 – I Twee cantano Summer of love. Hell Raton: “Mi avete riportato nel momento degli Umpa Lumpa”. Solo Sì da parte di Hell Raton.

22.26 – Nada e Sissi cantano True Colors. Sono gemelle. Manuel: “Passavano cerbiatti, un mondo fiabesco… un mondo molto lontano dal mio”. Non passano, 4 No.

22.28 – I Melancholia cantano Leon. Sono una band nata da cinque anni. Giuria entusiasta, Manuel chiede anche una cover. Cantano “Look at me!”. 4 meritatissimi Sì.

22.35 – Leo Meconi canta Her Mercy. Ha visto qualcosa come 35 concerti di Bruce Springsteen. E a San Siro, il cantante l’ha fatto salire sul palco dopo aver letto un suo cartello dove aveva scritto “Posso suonare la chitarra con te?”. Emma: “Hai anche un gran cul0, però!” Eh, effettivamente. La sua esibizione provoca il plauso dei giudici. Mika: “Che bello vedere un ragazzo di 16 anni che suona e canta come te”. Ma sottolinea la mancanza di emozione nel cantare il pezzo. Ma alla fine agguanta tutti Sì.

22.40 – Dylan racconta di aver vissuto in una casa famiglia. Suona anche al pianoforte fin da giovanissimo. Ha 21 anni. Fa il fregiatore in una azienda metalmeccanica. Canta “D’improvviso” di Lorenzo Fragola. Emma commossa dall’esibizione. 4 Sì.

22.53 – Gennaio dal Rione Sanità di Napoli. E’ un operaio nella vita: “Devi essere vero quando scrivi”. Tha Genio è il suo nome d’arte e porta un suo inedito. Hell Raton: “A me piace tanto il dialetto napoletano, meno doppie voci, più melodia”. Agnelli concorda. Passa allo step successivo.

22.56 – Rossella ha 19 anni e viene da Torino. Canta Thrift Shop, con la chitarra. Mika: “Canti molto bene, hai voce, talento… ma hai automatismi…” Passa con 3 Sì, Mika dice No.

22.58 – Il prossimo è Joshua che canta il suo inedito, Next to me. Suona anche al pianoforte. Mika: “Hai cantato in una maniera che ho già sentito…” Gli suggerisce di mantenere le sue origini. E ottiene 4 Sì.

23.00 – E’ il momento di Enrico, 24 anni. Viene da Bologna. Passa con 4 Sì. Emma si lamenta dell’attitudine scazzat@.

23.02 – Daria Huber è la prossima. John My beloved è la cover che canta (accompagnandosi con la chitarra). Ha solo 17 anni ma una voce potentissima. Interpretazione che ha colpito la giuria. Hell Raton: “Apprezzo la tua semplicità”. Mika: “Stai arrivando con una canzone che ti permette di essere te stessa”. Manuel la trova sorprendente. Prevedo 4 Sì…

23.08 – E’ il momento di Zoe. Lavora in uno studio di tatuaggi e piercing. In arte “Aliena Lolita”. Vediamo una clip: “unicornesco ma anche cupo” è il suo mondo. E’ di Firenze. Registra canzoni da 5 o 6 anni. Canta “Big Bubble”, un suo inedito. Mika ride, impacciato: “Penso di aver capito cos’è il big bubble.. Musicalmente… mi è piaciuto”. Hell Raton: “Con tanta dolcezza e tanto zucchero ti devo dire di No”. Lui l’ha già sentito e risentito. Emma: “In realtà sei la Pimpa… io la amavo, voglio vedere come mi arrivi la prossima volta, per me è Sì”. Manuel deve decidere… “Sei proprio tu che non mi hai colpito, per me è No”. Non passa.

23.15 – Tony Pitony (con cappello che copre metà fronte) canta una cover di “Hallelujah”… rivisitata, diciamo. Ecco. Con qualche “Ga Ga Ga” in mezzo. Mika: “Lui canta molto bene…” Dice di Sì perché è convinto sia uno famoso “mascherato”. Non passa.

23.16 – Pierangelo si è laureato in filosofia. In nome d’arte è “Fievel” e fa una sua versione di “Musica (E il resto scompare)”. Con la chitarra. Mika entusiasta e gli chiede cosa ne pensa di Spinoza. Per Mika Sì, per gli altri No.

23.18 – Michelangelo in arte “Naip” oppure “Nessun Artista In Particolare”. Canta un suo pezzo, “Attento al loop”. Mika esplode in un applauso: “Una proposta coraggiosa”. Passa con 4 Sì.

23.23 – Recap lampo con Cattelan al termine della puntata. “Naip è fortissimo” sottolinea Emma. Ingredienti pazzi in questa edizione, sottolinea Manuelito.

23.25 – La puntata termina qua. Breve anteprima di quello che vedremo la settimana prossima, ultimo appuntamento con le audizioni di X Factor 2020.

X Factor 2020, questa sera la seconda puntata delle audizioni, dalle 21.15 su Sky Uno

X Factor 2020 torna questa sera, su Sky Uno, con la seconda puntata dedicata ai casting. I giudici – Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika- dovranno decidere chi portare alla seconda fase del talent show, con un minimo di tre giudizi positivi. Solo così potranno accedere alla fase successiva di selezioni. È Alessandro Cattelan, dalla sua postazione nel backstage, ad aprire la puntata e ad accompagnare virtualmente gli spettatori in un tour della nuova location di Cinecittà, lo storico Teatro 5, trasformato quest’anno in headquarter di #XF2020.

La prima tappa è nella waiting room, la zona del backstage in cui i giovani artisti aspettano il loro turno, accumulando tensione e soprattutto cercando la giusta concentrazione prima dell’esibizione.

Ai giudici il compito di valutarli con l’obiettivo di riconoscere il talento tra personalità diversissime per età, background familiare e aspirazioni personali. C’è chi studia ingegneria meccanica, chi si è laureato in filosofia, chi lavora come operaio, chi come portinaio e chi ha capito che un proprio difetto può diventare un vero e proprio punto di forza. Ad accomunarli, l’amore per l’arte e per la scrittura, attraverso cui esprimersi, ognuno con il proprio tratto distintivo, ognuno con le proprie peculiarità, ma tutti desiderosi di vivere con e per la musica.

Molti, anche in questa puntata, gli aspiranti concorrenti che proveranno a convincere la giuria con un brano inedito.

Noi di Soundsblog.it seguiremo questa seconda puntata con il nostro consueto liveblogging a partire dalle 21,15 circa. Scopriremo insieme chi avrà superato questo prima step del talent show, aspirando ad avere un posto nel programma.

A seguire vi ricordiamo i prossimi appuntamenti con le varie fasi del programma: terzo appuntamento con le audizioni la settimana prossima, poi via ai Bootcamp e Last Call dal 22 ottobre. I live inizieranno, in diretta, il 29 ottobre 2020.

Le Audizioni: 1° ottobre

Bootcamp: 8 e 15 ottobre

Last Call: 22 ottobre

X Factor 2020 – Live: In diretta dal 29 ottobre