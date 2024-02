L’Eurovision Song Contest 2024 è sempre più vicino e la selezione degli artisti che rappresenteranno i 37 Paesi in gara – o 36 se Israele alla fine deciderà di non partecipare – sta proseguendo senza sosta. Tra i Paesi che non hanno ancora comunicato l’arista e il brano che volerà a Malmo, in Svezia, per l’edizione 2024 del contest musicale c’è l’Islanda che da anni si fa rappresentare dall’artista vincitore del talent show Söngvakeppnin. Dopo le due semifinali la rosa dei candidati finalisti è scesa a 5 e tra questi c’è anche l’artista palestinese Bashar Murad, già salito sul palco dell’Eurovision nel 2019 al fianco della band techno-punk Hatari che quell’anno rappresentava l’Islanda.

Bashar Murad ha presentato il brano Wild West che, se il 31enne vincerà la finale di Söngvakeppnin 2024, porterà sul palco dell’ESC 2024 la voce del popolo palestinese vittima da mesi del massacro da parte di Israele in seguito all’attacco di Hamas del 7 ottobre.

Ecco il testo completo di Wild West di Bashar Murad, scritto dallo stesso artista insieme a Einar Hrafn Stefánsson e Matthías Tryggvi Haraldsson.

I’m on the road again

How did it come to this?

Don’t know where I’m going

But I’m looking for eternal bliss

I’m like a rolling stone

I can’t stay in one place

When you start to get bitter and you wanna get better

You gotta change the taste

I gotta hit the highway

Yeah, here I go again

Got nothing in my pocket

But in my heart there’s a burning flame

I’m a savage runaway

Since 1993

Got nothing to my name

But that’s about to change

‘Cause I’m going to the wild wild west

Where the only rest is for the wicked

Where even if you do your best

And you pass that test

Doesn’t mean you’ll make it

Going to the wild wild west

‘Cause it’s the best place for business

Got a can-do attitude, and nothing to lose

So why the hell wouldn’t I risk it?

I’m on the road again

And I still didn’t get too far

Got my studded chaps on, my cowboy boots

And I’m playing my spaghetti guitar

I dressed up and I put it on

Hoping I’d fit the scene

Took 30 damn years to figure out

I just gotta be me

Going to the wild wild west

Where the only rest is for the wicked

Where even if you do your best

And you pass that test

Doesn’t mean you’ll make it

Going to the wild wild west

‘Cause it’s the best place for business

Got a can-do attitude, and nothing to lose

So why the hell wouldn’t I risk it?

Why the hell wouldn’t I risk it?

Welcome to the wild wild west

Welcome to the wild wild west

Welcome to the wild wild west

You get one shot, your 15 minutes

Saddle up now, don’t you miss it

‘Cause I’m going to the wild wild west

Where the only rest is for the wicked

Where even if you do your best

And you pass the test

Doesn’t mean you’ll make it

Going to the wild wild west

‘Cause it’s the best place for business

Got a can-do attitude, аnd nothing to lose

So why the hell wouldn’t I risk it?

Oh, why the hell wouldn’t I risk it?

Welcome to the wild wild weѕt