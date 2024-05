Uno dei momenti e dei passaggi più emozionanti della prima puntata de “Il Volo – Tutti per Uno” in onda martedì 14 maggio 2024 su Canale 5 è stato sicuramente il duetto di Gianluca Ginoble con Roberto Vecchioni in “Chiamami ancora amore”. Il trio, oltre ad aver interpretato alcuni dei loro pezzi più celebri – da “Capolavoro” a “Grande amore”- si è poi esibito in diversi fase soliste. E Gianluca è stato raggiunto dal Maestro Vecchioni per interpretare uno dei dei suoi pezzi più intensi ed emozionanti. Era il Festival di Sanremo 2011 quando il cantautore ha presentato in gara questa canzone, trionfando meritatamente e conquistando il primo posto nella classifica finale.

Non sorprende, quindi, la grande emozione comprensibile di Gianluca Ginoble nel poter duettare con Vecchioni sul palco dell’Arena di Verona. Una performance che si è conclusa con un abbraccio e gli occhi lucidi del giovane cantante, evidentemente commosso.

Potete vedere la performance cliccando qui.

E per la barca che è volata in cielo

Che i bimbi ancora stavano a giocare

Che gli avrei regalato il mare intero

Pur di vedermeli arrivare

Per il poeta che non può cantare

Per l’operaio che ha perso il suo lavoro

Per chi ha vent’anni e se ne sta a morire

In un deserto come in un porcile

E per tutti i ragazzi e le ragazze

Che difendono un libro, un libro vero

Così belli a gridare nelle piazze

Perché stanno uccidendo il pensiero

Per il bastardo che sta sempre al sole

Per il vigliacco che nasconde il cuore

Per la nostra memoria gettata al vento

Da questi signori del dolore

Chiamami ancora amore

Chiamami sempre amore

Che questa maledetta notte

Dovrà pur finire

Perché la riempiremo noi da qui

Di musica e parole

Chiamami ancora amore

Chiamami sempre amore

In questo disperato sogno

Tra il silenzio e il tuono

Difendi questa umanità

Anche restasse un solo uomo

Chiamami ancora amore

Chiamami ancora amore

Chiamami sempre amore

Perché le idee sono come farfalle

Che non puoi togliergli le ali

Perché le idee sono come le stelle

Che non le spengono i temporali

Perché le idee sono voci di madre

Che credevano di avere perso

E sono come il sorriso di dio

In questo sputo di universo

Chiamami ancora amore

Chiamami sempre amore

Che questa maledetta notte

Dovrà ben finire

Perché la riempiremo noi da qui

Di musica e parole

Chiamami ancora amore

Chiamami sempre amore

Continua a scrivere la vita

Tra il silenzio e il tuono

Difendi questa umanità

Che è così vera in ogni uomo

Chiamami ancora amore

Chiamami ancora amore

Chiamami sempre amore

Chiamami ancora amore

Chiamami sempre amore

Che questa maledetta notte

Dovrà pur finire

Perché la riempiremo noi da qui

Di musica e parole

Chiamami ancora amore

Chiamami sempre amore

In questo disperato sogno

Tra il silenzio e il tuono

Difendi questa umanità

Anche restasse un solo uomo

Chiamami ancora amore

Chiamami ancora amore

Chiamami sempre amore

Perché noi siamo amore