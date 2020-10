Nuovo appuntamento con We are who we are, l’acclamato racconto di formazione targato Sky-HBO e firmato dal candidato all’Oscar Luca Guadagnino, per la prima volta alla regia di un progetto televisivo. Questa sera, venerdì 23 ottobre, quinto e sesto episodio su Sky Atlantic e NOW TV, a partire dalle 21.15. Nel penultimo appuntamento con la serie prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment e da Wildside, entrambe del gruppo Fremantle, con Small Forward, Caitlin attraverserà un momento delicato e pieno di emozioni contrastanti.

Durante la messa in onda di questi due episodi, ci sarà una scena che vedrà Fraser e Catlin reinterpretare il video di Time Will Tell di Blood Orange, brano che spesso fa da colonna sonora in questa serie tv.



Devonté Hynes (all’anagrafe David Joseph Michael Hynes), noto anche come Blood Orange e precedentemente Lightspeed Champion, è un cantante, cantautore, produttore discografico e regista inglese. Dal 2004 al 2006, è stato un membro della band Test Icicles, dove suonava la chitarra e occasionalmente si esibiva con la voce. Hanno pubblicato un album nel 2005. Hynes ha continuato a pubblicare due dischi da solista in studio come Lightspeed Champion e successivamente altri quattro con lo pseudonimo di Blood Orange, tra il 2008 e il 2018.

