Vivere, Vasco Rossi: leggi il testo e ascolta la canzone

‘Vivere’ è uno dei più grandi successi di Vasco Rossi. Il singolo è uscito il 15 febbraio 1993 ed inserito nell’album ‘Gli spari sopra’. La canzone, secondo il noto cantautore, è nata quasi per caso, durante un breve soggiorno dei tre a Villa Condulmer. E’ firmato dallo stesso Rossi con Massimo Riva e Tullio Ferro.

VIVERE, SIGNIFICATO CANZONE

Il brano, nel corso dei decenni, è diventato un vero e proprio inno intergenerazionale. E’ una riflessione molto intimistica sulla vita a cavallo tra nostalgia e speranza in un futuro non più nebuloso. I versi e le figure retoriche utilizzate dal cantautore accompagnano gli ascoltatori in un viaggio senza meta.

VIVERE, VASCO ROSSI, ASCOLTA LA CANZONE

A seguire potete ascoltare “Vivere” in streaming:

VIVERE, VASCO ROSSI, TESTO

Vivere

È passato tanto tempo

Vivere

È un ricordo senza tempo

Vivere

È un po’ come perder tempo

Vivere e sorridere

Vivere

È passato tanto tempo

Vivere

È un ricordo senza tempo

Vivere!

È un po’ come perder tempo

Vivere e sorridere dei guai

Così come non hai fatto mai

E poi pensare che

domani sarà sempre meglio

Oggi non ho tempo

Oggi voglio stare spento

Vivere

E sperare di star meglio

Vivere

E non essere mai contento

Vivere

Come stare sempre al vento

Vivere, come ridere

Vivere (vivere)

Anche se sei morto dentro

Vivere (vivere)

E devi essere sempre contento

Vivere (vivere)

È come un comandamento

Vivere o sopravvivere

Senza perdersi d’animo mai

E combattere e lottare

contro tutto contro

Oggi non ho tempo

Oggi voglio stare spento

Vivere, vivere (vivere)

E sperare di star meglio

Vivere, vivere (vivere)

E non essere mai contento

Vivere, vivere (vivere)

E restare sempre al vento a

Vivere e sorridere dei guai

Proprio come non hai fatto mai

E pensare che domani

sarà sempre meglio.

VIVERE, VASCO ROSSI, VIDEO UFFICIALE

Il video ufficiale, che potete guardare QUI, vanta oltre 36 milioni di visualizzazioni.