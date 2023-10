Villabanks rilascia il suo album di inediti -l’omonimo ‘Villabanks‘- venerdì 27 ottobre 2023. All’interno del disco, 24 canzoni inedite con numerose collaborazioni.

La tracklist dell’album “Villabanks”

Sono 24 le canzoni presenti nel disco di inediti, ecco la tracklist con i titoli e i featuring presenti:

1. “BANKS”

2. “IL DOC 3” ft. MamboLosco, Slings, Tony Effe

3. “DESTINO”

4. “MY LOVA” ft. Slings

5. “PERRA LOCA” ft. La Traviesa Malcría

6. “PAPAYA”

7. “BELLA” ft. Boro

8. “SENSACIÓN” ft. Mad Prince, Kerim Levrai

9. “HELA”

10. “DROGHE ESOTICHE”

11. “CARAMELO” ft. Rvfv, Shiva

12. “GIOCHI”

13. “C’EST LA VIE”

14. “CHANEL” ft. Niko Pandetta

15. “LSD”

16. “CHAKACHÀ” ft. Disme

17. “STO” ft. Sgro

18. “OH NANANA” ft. 8blevrai

19. “CLASSE G” ft. Paky

20. “SICARIA” ft. Niky Savage

21. “BITCHES”

22. “SLS (Redbull Posse Track)” ft. Guè, Bello Figo

23. “GAME” ft. Ele A

24. “UNA VITA”

Villabanks, i featuring: da Guè a Paky

24 i brani inediti presenti nel disco e numerose le collaborazioni presenti. Tra questi citiamo Paky, Guè, Bello Figo, Ele A, Disme, Shiva, Slings, Mad Prince, Kerim Levrai, Boro e MamboLosco.

Chi è Villabanks

Vieri, aka VillaBanks, ha 23 anni. Cittadino del mondo, viene influenzato da vari generi musicali che riporta nelle sue produzioni artistiche. Dopo 3 mixtape prodotti con Linch, con il quale fa squadra fissa ancora oggi, nel 2018 esce il suo primo singolo “9 mesi”. Nel 2019 arrivano ancora altri singoli e man mano i suoi temi sensuali, passionali e carnali passano dall’italiano all’inglese per poi arrivare allo spagnolo e finire al francese. A settembre 2019 pubblica il suo primo album “NON LO SO”, prodotto interamente da Linch, che contiene il brano “Candy” certificato disco di platino, e nel 2020 arrivano anche il secondo e il terzo disco, “Quanto Manca” e “El Puto Mundo”, che contiene il singolo di successo “Pasticche” feat. Capo Plaza, certificato platino. A febbraio 2021 esce il singolo “Il Doc” feat. Papa V, scritto in occasione di San Valentino e inserito in “Filtri”, che l’anno successivo ha un secondo capitolo con “IL DOC 2” feat. Gue e Tony Effe. A luglio 2021 esce il doppio album “FILTRI + NUDO”, certificato disco di platino (dati diffusi da Fimi/GfK Italia), che contiene i brani “Rompo” feat. Boro Boro, disco di platino, e “Sensazioni momentanee”, disco d’oro. Dopo l’EP “La Filosofia”, a settembre 2022 l’artista pubblica “Sex Festival”, molto più di un progetto discografico: un viaggio – arricchito dalla presenza di ospiti della scena urban e indie italiana – verso la volontà di rappresentare più forme di libertà, l’amore per la vita e i valori fondamentali che ognuno di noi riconosce come tali, cercando di educare soprattutto i ragazzi più giovani alla sessualità e all’affettività. A febbraio di quest’anno è uscito l’ultimo singolo “IL DOC 3” feat. Tony Effe, Slings & MamboLosco (prodotto da Linch e Andry The Hitmaker), certificato disco di platino da FIMI/GfK Italia, ancora una volta in occasione di San Valentino, la terza stagione per quella che è la saga più a luci rosse che ci sia, che ha raggiunto mezzo milione di stream solo su Spotify in 24 ore. All’album ha fatto seguito un tour autunnale sui palchi dei club delle maggiori città italiane. Nell’estate 2023 pubblica i nuovi singoli “Giochi”, prodotto da Drillionaire, e “Caramelo” feat. RVFV e SHIVA, prodotta da Ava e BLSSD e “Papaya”. Ad oggi VillaBanks conta più di 1 miliardo di stream totali, e, grazie ai suoi “switch” nei brani tra diverse lingue, ha suscitato interesse anche nei mercati internazionali.

