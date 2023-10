In radio dal 29 settembre 2023, Papaya di Villabanks è un successo anche in classifica. Il brano, attualmente, è al quarto posto della classifica Fimi.

Il percorso di VillaBanks è in continua evoluzione. Nel tempo, la sua musica è stata un crescendo di nuovi singoli, featuring e un lungo tour estivo di successo che lo ha portato in giro per l’Italia e non solo. Ora che è in vetta alle classifiche è pronto a conquistare anche le radio, in previsione dell’uscita del suo prossimo album venerdì 27 ottobre “VillaBanks”. Anticipato dalle hit estive “Giochi”, “Caramelo” feat. RVFV e SHIVA e “Papaya” – quest’ultimo in grado di raggiungere la top 4 di Spotify in pochissimo tempo, diventando uno dei brani più ascoltati del momento in Italia – “Villabanks” sarà un viaggio che andrà oltre le luci del palco, i record, la fama e ci porterà a scoprire Vieri come mai prima d’ora in tutte le sue sfaccettature.

A seguire testo e significato della canzone.

VillaBanks, Papaya, Significato, Ascolta la canzone

Nel brano, il cantante sottolinea la bellezza della ragazza che ha di fronte e il desiderio di averla tutta per sé. Ma non è solo un’attrazione fisica, lui è disposto anche da donarle il suo cuore (“(Papaya dai tropici, il mio cuore è una drum-machine, È pieno di cicatrici, te lo do, non stropicciarlo)”.

Potete ascoltare Papaya cliccando qui o, a seguire, in streaming:

VillaBanks, Papaya, Testo della canzone

Wysko beats

Rkaz

Sto fumando la Mango

A bordo piscina per stare calmo (El Filósofo)

Sto aspettando il tuo messaggio

Arrivo da te, baby, dimmi quando (Oh-oh)

Devo fare piano piano con l’alcol e la marijuana

Lei mi dice: “Pole pole” quando tolgo la polo

Un poco loco, colpa del nostro gioco

Il mio cuore è sotto fuoco, quindi un po’ sottovuoto

Abbronzatissima, eri vestita di rosso

Avevi i capelli lunghissimi e profumavi di cocco

Tipo una modella Intimissimi però bella il doppio

Vorrei entrare nel suo vestitino, fare mare mosso (Spingere)

Papaya dai tropici, il mio cuore è una drum-machine

È pieno di cicatrici, te lo do, non stropicciarlo

In spiaggia a Tenerife oppure in Martinica

Sono via questo weekend con la mia mamacita

Vеdo le onde e gli scogli, mangio cassata in ciabattе

Sotto un cielo arancione, l’abbiam fatto fino all’alba

Un fiore di ibisco nei capelli, è la più bella (Eh)

Non le serve un gioiello (Eh), ti cade la mascella

Non so a cosa vado incontro

Voglio tornare con te, stase sopra il mio Range Rove’

E non lasciarti mai più (Mai più), non so come lo fai tu (Fai tu)

Ogni volta che vai giù (Vai giù), la mia bae, la mia waifu (Waifu)

(Papaya dai tropici, il mio cuore è una drum-machine)

(È pieno di cicatrici, te lo do, non stropicciarlo)

(In spiaggia a Tenerife oppure in Martinica)

(Sono via questo weekend con la mia mamacita)

Papaya dai tropici

Il mio cuore è una drum-machine

È pieno di cicatrici, te lo do, non stropicciarlo

In spiaggia a Tenerife oppure in Martinica

Sono via questo weekend con la mia mamacita