I Village People sono una band statunitense di disco music, attivo soprattutto negli anni settanta e ottanta.

Il nome significa “gente del villaggio” e si riferisce al Greenwich Village di New York, luogo frequentato dalla comunità omosessuale.

Village People oggi

Il 3 agosto 2019, il co-creatore dei Village People, Henri Belolo, è morto all’età di 82 anni. Nel novembre di quell’anno, l’album di Natale del gruppo è stato ripubblicato come “Magical Christmas” e includeva due tracce aggiuntive. Sempre in quel periodo, il gruppo ha pubblicato il suo primo singolo di Natale, “Happiest Time of the Year”. Il 31 dicembre i Village People si sono esibiti dal vivo a Times Square alla vigilia di Capodanno di Fox con Steve Harvey e hanno battuto un record mondiale di partecipanti allo Y.M.C.A. dance (record precedentemente detenuto dal precedente gruppo itinerante).

Il 21 aprile 2020 i Village People hanno pubblicato un nuovo singolo, “If You Believe”, che ha raggiunto la posizione 25 nella classifica Adult Contemporary di Billboard. Questo è stato il primo successo nella Top 20 per il gruppo in 40 anni. Il 9 giugno, Victor Willis ha chiesto che il presidente Donald Trump non usasse la musica dei Village People ai suoi raduni, in particolare “Macho Man” e “YMCA” ma poi lo stesso Willis ha cambiato idea e si è definito d’accordo per usare “YMCA” ai suoi raduni elettorali. Altro cambio di idea quando, a ottobre, Willis ha chiarito la sua posizione e quella del gruppo contro l’uso della sua musica da parte di Trump durante i suoi raduni. Il 7 novembre, i sostenitori del presidente eletto Joe Biden hanno celebrato la sua vittoria ballando per le strade e cantando “Y.M.C.A.” negli Stati Uniti.

Il gruppo è celebre per i suoi costumi sul palco e i testi della loro musica. E’ stato originariamente creato dai produttori francesi Jacques Morali, Henri Belolo e dal cantante Victor Willis. I personaggi erano un gruppo simbolico della mascolinità americana e personaggi macho gay, giocando con gli sterotipi classici, in chiave ironica.

La band originariamente era formata da Randy Jones, Glenn Hughes, Felipe Rose, Victor Willis, David Hodo, Alex Briley.

Canzoni più famose

Tra le canzoni più celebri del gruppo non possiamo non citare l’evergreen YMCA e altri celebri successi come Macho Man e In the navy.

Macho man è uscito nel 1977, un anno prima del boom di YMCA e In the navy. L’ultimo singolo inedito della band risale al 2020, If you believe.

Qui sotto potete ascoltare le hit più celebri della band: