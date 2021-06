Per mostrare il suo sostegno alla comunità LGBTQIA+ e al mese dell’orgoglio gay, durante il giugno 2021, Victoria Beckham ha svelato un top bianco con la scritta “proud and wannabe your lover” – un riferimento al singolo di debutto del suo ex gruppo femminile del 1996, Wannabe.

“L’orgoglio per me è una celebrazione dell’essere completamente se stessi e la maglietta di quest’anno lo ricorda”, ha commentato la stilista ex membro della girlband, in un post su Instagram insieme a un montaggio di foto delle star di Spice Girls Geri Horner, Mel B, Mel C ed Emma. Bunton in posa, tutte indossando la maglietta dell’ex collega.

“Le Spice Girls hanno davvero sostenuto di accettare te stesso e gli altri, essere gentili, divertirsi e vivere la propria vita al meglio! La comunità LGBTQ+ è così vicina al mio cuore e sono così orgogliosa di supportare Pride 2021 con le ragazze e AKT di nuovo questo anno”

Il cento per cento del ricavato delle vendite delle magliette andrà all’Albert Kennedy Trust (AKT), un’organizzazione che sostiene i giovani LGBTQIA+ di età compresa tra 16 e 25 anni che si trovano ad affrontare o vivono senzatetto o che vivono in un ambiente ostile nel Regno Unito.

Il prezzo? Le magliette in cotone hanno un costo di $ 100 (£ 80) e sono disponibili per l’acquisto dal sito web della Beckham.

Commento entusiasta di Melanie C per l’iniziativa:

Buon mese dell’orgoglio! La comunità LGBTQ+ è sempre stata incredibilmente importante per le @spicegirls, quindi siamo super orgogliose di far parte della maglietta dell’orgoglio 2021 di @victoriabeckham#wannabe quest’anno.

Le Spice Girls sono tornate con una reunion, a 4, senza Victoria, assente durante il tour nel Regno Unito, in grado di fare sold out e incassi da capogiro. Era stata vociferata anche una serie di concerti in Europa per il gruppo ma, anche a causa della pandemia da Covid, i progetti e le conferme non si sono concretizzate. Ma la speranza per un 2022 “speziato” resta…