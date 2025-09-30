Victoria Beckham riaccende le voci di reunion Spice Girls: “Ci stiamo provando…”

Una storia su Instagram di Victoria Beckham dal concerto degli Oasis a Wembley – con la scritta “Tempting…” e i tag a Geri, Mel C, Emma e Mel B – manda in delirio i fan: il segnale che Posh potrebbe unirsi alle Spice per il trentennale?

È bastata una sola parola – “Tempting…”, letteralmente ‘provandoci’ – per far esplodere l’hype. Dalla platea dello stadio nazionale di Wembley pieno per gli Oasis, Victoria Beckham riprende il pubblico e tagga Geri Halliwell, Melanie C, Emma Bunton e Mel B. E il messaggio è arrivato forte e chiaro…

Sèoce Girls, voci di reunion

La designer 50enn, ormai residente negli Stati Uniti, sembra infatti strizzare l’occhio alla reunion delle Spice Girls, mentre tornano a correre insistenti i rumors su un progetto per il 30esimo anniversario di Wannabe che ricorrerà l’anno prossimo.

La “famiglia Beckham” era al completo: oltre a Victoria e David Beckham, grande ammiratore degli Oasis a dispetto del suo passato di giocatore dello United, c’erano anche i figli Romeo, Cruz e Harper (con la fidanzata di Cruz, Jackie Apostel). La loro presenza in platea è stata documentata ampiamente da migliaia di foto da parte dei fan, ma anche da una serie di scatti di Posh Spice. Una delle quali – più di altre – ha raccolto l’interesse del pubblico.

Tempting ha scritto Victoria taggando le altre quattro Spice Girls. E tanto è bastato perché X e Instagram si riempissero di ipotesi: da un tour mondiale a una comparsa di Posh sul palco, fino a show speciali in stile celebrazione. Anche perché fino a oggi è stata proprio Victoria, la più impegnata e la più lontana, l’elemento meno convinto in una possibile reunion.

Tour vero o show digitale? L’ipotesi “alla ABBA”

Dietro le quinte, secondo indiscrezioni, il “regista storico” Simon Fuller avrebbe proposto un format immersivo con avatar, sulla scia del progetto ABBA Voyage, che consentirebbe di superare i noti vincoli logistici (e le perplessità di Victoria su un ritorno “full time”). In pratica le cinque Spice Girls sarebbero presenti ma solo virtualmente e senza nessun vincolo. Il progetto ABBA Voyage, da ormai quattro anni, tiene banco con decine di repliche e incassi da capogiro. E la band, ormai ottuagenaria, si fa vedere solo di tanto in tanto senza mai essersi esibita.

Un compromesso che riunirebbe le cinque Spice senza pretendere una lunga tournée tradizionale.

Spice Girls frammentate

Nel 2019 la band ha già riempito gli stadi in UK senza Posh, mentre l’ultima esibizione a cinque

resta la cerimonia di chiusura di Londra 2012. Negli ultimi mesi, però, i segnali sono aumentati: Mel B si è detta “sempre pronta”, Mel C ha parlato di “momento giusto”, Geri ha promesso che “ci sarà qualcosa”. E ora il post di Victoria sembra spostare l’asticella un po’ più in là.

Cosa aspettarsi davvero (e quando)

Ad oggi non ci sono annunci ufficiali: niente date, niente venue, niente prevendite. Ma tra Wembley sold out per gli Oasis, la scossa nostalgica dei ’90 e un trentennale perfetto per una celebrazione globale, l’idea di uno show-tributo di nuova generazione – magari con apparizioni selettive di Posh – appare più concreta di quanto non fosse un anno fa.

Se il “Tempting…” era una prova generale di reazione, la missione è compiuta: l’attesa è altissima. E nel pop, si sa, quando l’hype è giusto, il passo dall’indizio all’evento può essere sorprendentemente breve.