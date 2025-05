Spice Girls, cambia tutto: “Il Girl Power non ha più alcun senso”

Trent’anni dopo aver contribuito a renderlo un mantra generazionale, Geri Halliwell oggi Halliwell-Horner, dopo il matrimonio con il manager della scuderia Red Bull di Formula 1 – la Ginger Spice delle Spice Girls – prende ufficialmente le distanze dal concetto di Girl Power. Una dichiarazione che suona come una svolta epocale per uno dei gruppi più iconici del pop britannico.

Durante un evento pubblico per il lancio del suo ultimo libro per ragazzi, Rosie Frost: Ice on Fire, Geri ha annunciato la necessità di “evolvere” quel termine: “Girl Power era una dolce parola per definire il femminismo – ha spiegato Geri – – ma oggi non ha più senso parlare di genere. Dobbiamo tutti sentirci potenti, quindi sostituiamolo con ‘Inner Power’…”.

Un’affermazione che scuote le fondamenta della narrazione attorno alle Spice Girls, nate proprio da una precisa volontà di riscrivere l’empowerment femminile negli anni Novanta. E mentre il gruppo prepara una possibile reunion, il cambio di prospettiva apre un nuovo capitolo.

Spice Girls, tra slogan e rivoluzione culturale

Nel 1996, con l’uscita del singolo Wannabe, le Spice Girls diventavano un fenomeno globale. L’idea del Girl Power – semplice, contagiosa, fortemente politica ma anche accessibile – è al centro del progetto. È proprio Geri Halliwell a coniare l’espressione, spiegando che voleva dare “un calcio nel sedere al femminismo tradizionale”.

Lo slogan viene urlato ai concerti, stampato sulle magliette, inciso nei testi delle canzoni. “Girl Power significa essere in grado di fare le cose bene quanto i ragazzi, se non meglio” dicono Mel C (Sporty Spice). E ancora… “Il concetto di Girl Power non riguarda gli uomini, non abbiamo bisogno di qualcuno che controlli la nostra vita. La controlliamo noi”, aveva aggiunto Mel B (Scary Spice).

Ora però, per Geri, quel tempo è finito: “Non importa quale sia il tuo genere. L’importante è sentirsi potenti dentro. Nessuno è perfetto, siamo tutti potenzialmente dei geni ma siamo anche incredibilmente idioti a volte. Ed è proprio questa imperfezione che ci rende umani”.

Geri Halliwell riscrive il messaggio delle Spice Girls

Durante l’intervento, Geri – oggi 52 anni, autrice narrativa di enorme successo ormai da diversi anni – ha proposto una ridefinizione del messaggio reso celebre dalla band: “Come molte cose di alcuni anni fa Girl Power è diventato limitante. Preferisco parlare di Inner Power, una forza interiore che vale per chiunque, indipendentemente dal genere”.

Parole che segnano un netto distacco anche rispetto all’immagine che Geri Halliwell ha incarnato per decenni, vestendosi con i colori della Union Jack per poi diventare una vera e propria ambasciatrice del femminismo pop. Ma il passaggio non è improvviso. Negli ultimi anni, l’ex Ginger Spice aveva già orientato la propria carriera su temi più trasversali, dedicandosi a progetti editoriali per ragazzi e a cause sociali ed educative.

Spice Girls, la reunion prende forma (ma senza Victoria)

L’evoluzione di questo concetto di Girl Power arriva in un momento di forte fermento per le Spice Girls. Secondo quanto riportato da più testate in particolare in Inghilterra, dove da anni si rincorrono notizie su una reunion della band, – Geri, Emma Bunton, Mel B e Mel C – stanno lavorando nemmeno troppo in gran segreto a una reunion mondiale per festeggiare i trent’anni dal loro debutto che cadrebbe proprio l’anno prossimo.

Victoria Beckham, però, avrebbe già fatto sapere di non essere in grado di partecipare al tour. Assente anche nel tour del 2019, Posh Spice sembra ormai orientata verso altri progetti imprenditoriali e personali. Non ha mai rinnegato il suo impegno artistico: ma vive stabilmente negli USA dove la sua azienda di moda, cosmetici e accessori è diventata un colosso. Si alterna tra le sue case di New York, Los Angeles e Miami – dove il marito David Beckham è presidente del club di calcio che partecipa alla Major League Soccer e quando si riunisce con le sue vecchie amiche lo fa solo virtualmente, al PC.

Ciononostante, l’idea di una nuova tournée è tutt’altro che remota. Simon Fuller, storico manager della band, starebbe spingendo per concretizzare il ritorno, anche in virtù delle proprie difficoltà finanziarie dopo un costoso divorzio. La reunion, in questo senso, potrebbe rivelarsi strategica per tutte le parti coinvolte. Per le ragazze è pronto un compenso da record…

Spice Girls e Girl Power: un’eredità che cambia volto

La riflessione di Geri non cancella l’impatto culturale delle Spice Girls, ma ne riscrive i confini. Quel Girl Power che ha rappresentato un simbolo per milioni di ragazze – e che ha influenzato una generazione di artiste pop, da Beyoncé a Billie Eilish – viene ora superato in nome di una visione più ampia e inclusiva.

“Il nostro era e resta un messaggio universale, che tuttavia non è più legato solo al genere femminile” conclude Geri Halliwell. Un’affermazione che si inserisce nel più ampio dibattito sull’identità e sull’inclusività, in un momento storico in cui anche l’industria musicale si interroga sui propri paradigmi.

Spice Girls, tra nostalgia e trasformazione

L’annuncio non ha lasciato indifferenti fan e osservatori. Se da un lato c’è chi saluta il cambio come un’evoluzione necessaria, dall’altro non mancano le critiche da parte di chi vede in questa svolta un allontanamento dalle radici del gruppo forse anche a vantaggio di una maggiore elasticità di carattere commerciale.

Una narrazione più matura, coerente con una Geri che oggi si divide tra scrittura, vita familiare e impegni pubblici. Di recente ha anche rivelato che il marito Christian Horner – manager della Red Bull in Formula 1 con il quale c’è stata lo scorso anno una profonda crisi apparentemente superata – ha adottato formalmente la figlia Bluebell, avuta da una precedente relazione con lo sceneggiatore Sacha Gervasi.

Spice Girls, il futuro del pop con uno sguardo al passato

Le Spice Girls restano una delle realtà musicali più amate e citate degli ultimi decenni. E proprio mentre il mondo della musica guarda con crescente attenzione alla nostalgia anni ’90, il gruppo potrebbe tornare con uno show rinnovato e aggiornato, in cui i messaggi del passato si fondono con nuove sensibilità.