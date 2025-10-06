Veronica Peparini, vita privata: età, carriera, studi, figli, marito, tutto sull’insegnante di Amici

C’è chi la conosce come l’ insegnante di danza di Amici di Maria De Filippi, chi come coreografa di star internazionali e chi, più semplicemente, come una donna che ha fatto della passione per il ballo il suo stile di vita. Veronica Peparini, nata a Roma il 25 febbraio 1971, ha saputo trasformare il talento coltivato fin da bambina in una carriera straordinaria, tra palchi, teatri, concerti e set televisivi.

Negli ultimi anni, però, il suo nome ha spesso spiccato non solo sulle pagine di spettacolo ma anche su quelle di cronaca rosa. Merito (o colpa) di una storia d’amore che ha incuriosito e fatto discutere: quella con Andreas Muller, ex allievo di del talent show di Canale 5 e oggi suo compagno di vita. Una relazione che, nonostante la differenza di età, ha resistito al tempo e alle critiche, fino a coronarsi con la nascita delle gemelline Penelope e Ginevra nel marzo 2024 e con il matrimonio celebrato il 29 settembre 2025.

Gli studi e i primi passi nel mondo della danza

Cresciuta in una famiglia modesta della capitale, Veronica muove i primi passi artistici a soli undici anni, quando insieme al fratello Giuliano viene iscritta alla prestigiosa scuola di Renato Greco. È lì che sviluppa disciplina, tecnica e un amore sconfinato per la danza, accompagnata da una naturale predisposizione che non passa inosservata.

La formazione prosegue negli anni successivi anche all’estero, dove entra in contatto con nuovi linguaggi e stili, arricchendo così il suo bagaglio creativo. Questa apertura le permetterà di distinguersi fin da subito per un approccio eclettico, che mescola insieme danza classica, moderna, contemporanea e contaminazioni urban.

I primi ingaggi non tardano ad arrivare: a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, Veronica calca i palchi accanto a stelle della musica italiana e internazionale. Si esibisce con artisti come Luciano Pavarotti, Kylie Minogue, Ricky Martin, Robbie Williams, Renato Zero e Giorgia, entrando di diritto nel mondo dello spettacolo che conta.

Col tempo, la Peparini sceglie di spostarsi dietro le quinte, scoprendo la sua vera vocazione: la coreografia. Dopo una parentesi come insegnante nella scuola di Kledi Kadiu, nel 2006 fonda la compagnia Free Dance Company, con cui porta in scena lo spettacolo Cattivi Pensieri. È l’inizio di una nuova fase. La svolta arriva con la collaborazione con Franco Dragone, celebre regista legato al Cirque du Soleil: per lui firma produzioni in tutto il mondo, da Macao al Portogallo, fino a Venezia e alla Spagna. Parallelamente lavora con grandi artisti italiani, curando i tour di Tiziano Ferro, Elisa, i Velvet, Claudio Baglioni e Alessandra Amoroso.

Il suo nome diventa sinonimo di qualità e innovazione e nel 2015 arriva anche il prestigioso riconoscimento agli Oscar del Musical per le coreografie di Romeo e Giulietta – Ama e cambia il mondo, spettacolo firmato insieme al fratello Giuliano. Ma è nel 2013 che la vita di Veronica trova un nuovo e forte cambiamento: la coreografa entra a far parte della scuola di Amici come insegnante di danza moderna e contemporanea e con il grande pubblico è amore a prima vista. Di lei spiccano subito la competenza, il rigore e la capacità di entrare in empatia con gli allievi. Per quasi dieci anni diventa uno dei volti più riconoscibili del talent, contribuendo a plasmare il percorso di decine di giovani ballerini.

La vita privata: ex marito, figli e nuove sfide

Al di fuori delle luci dei riflettori, Veronica Peparini è sempre stata molto riservata. In passato è stata sposata con il ballerino Fabrizio Prolli, dal quale ha avuto due figli: Daniele e Olivia. Con entrambi mantiene un rapporto affettuoso e collaborativo, tanto che spesso si mostrano insieme in occasioni pubbliche e private.

Daniele, in particolare, ha ereditato la passione per la danza, esibendosi giovanissimo proprio nello studio di Amici. Olivia ha seguito lo stesso percorso, debuttando nel 2021 in una coreografia accanto a Giulia Stabile. Veronica ha più volte sottolineato come la maternità sia stata la sua più grande fonte di forza, pur conciliandola con una carriera impegnativa e internazionale.

La storia d’amore con Andreas Muller nasce nel 2017 proprio sotto i riflettori, e, fin dall’inizio, attira l’attenzione mediatica per la notevole differenza d’età: 26 anni. Lui, ex allievo del programma, lei insegnante di danza già affermata. Una relazione che avrebbe potuto sembrare destinata a spegnersi presto, ma che invece si è rivelata una delle più solide del mondo dello spettacolo. “Non c’è mai stata l’idea di lasciarci, nonostante la crisi. C’è stato un momento difficile tra noi perché siamo due fumantini e ci arrabbiamo molto, ma è proprio in questi momenti che bisogna fermarsi e capire come andare avanti.” Ha confessato in un’intervista qualche tempo fa Peparini.

Nel 2023 annunciano l’arrivo delle gemelline Penelope e Ginevra, nate il 18 marzo 2024 dopo una gravidanza seguita con particolare attenzione. Veronica, all’epoca 53enne, diventa mamma per la terza volta, dimostrando ancora una volta determinazione e coraggio. La maternità matura diventa per lei motivo di orgoglio e testimonianza per molte donne che si riconoscono nella sua esperienza.