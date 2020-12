Eliminato nella puntata che ha preceduto la semifinale, X Factor 2020, Vergo ha conquistato un posto nei Live Show del programma colpendo i giudici, fin dai casting, con il suo inedito “Bomba“. E proprio il brano, è stato tra i più ascoltati e trasmessi in radio nelle scorse settimane.

Oggi, Vergo è tornato con un altro pezzo, intitolato “Nella balera” e con un video ufficiale che uscirà nei prossimi giorni e che è stato girato alla Balera dell’Ortica a Milano. Un brano che parla delle emozioni e delle sensazioni che lo lega ad un’altra persona (Siamo io e te l’unica cosa che ho) e proprio nella balera c’è sintonia e un pizzico di passione (“Nella balera m’interessa che sogni, Amo quando ti scopri, Su di me, su di me, su di me, dai”).

Qui sotto audio e testo della canzone. Riuscirà ad ottenere lo stesso riscontro e la medesima attenzione della precedente hit?

Siamo io e te l’unica cosa che ho

Stanze di hotel con il cuore che spinge, mi manca l’ossigeno

Capisco le notti a credere di essere sbagli

Comunque ci resto malissimo se mi guardi, ma non ti apri

Marò, marò, ma no che non mi va

Di fare altro

E brucerà la tua città, quando vedrà quanto fuoco

Viene da quello che provo, occhio

Nella balera m’interessa che sogni

Amo quando ti scopri

Su di me, su di me, su di me, dai

Nella balera non preoccuparti dei soldi

Amo quanti ti poggi

Su di me, su di me, su di me, dai

Su di mе, dai

Ci sto sotto come un adolesce-

Divеnto rosso, che figura di me-

Marò, marò, ma no che non mi va

Di fare altro

E brucerà la tua città, quando vedrà quanto fuoco

Viene da quello che provo, occhio

Nella balera m’interessa che sogni

Amo quando ti scopri

Su di me, su di me, su di me, dai

Nella balera non preoccuparti dei soldi

Amo quanti ti poggi

Su di me, su di me, su di me, dai

Su di me, dai

Dammi un bacio, giuro e lo capirai

Che ciò che sto provando è la verità

Ma questa sera m’interessa che sogni

Amo quando ti scopri su di me, su di me, su di me

Nella balera non preoccuparti dei soldi

Amo quanti ti poggi

Su di me, su di me, su di me, dai

Su di me, su di me, su di me, dai

Su di me, su di me, su di me, dai