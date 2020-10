A partire da mercoledì 21 ottobre 2020, sarà disponibile sulle piattaforme streaming, il nuovo EP di Vegas Jones, intitolato Giro Veloce.

Il nuovo EP del rapper di Cinisello Balsamo arriva a circa un anno di distanza dal suo secondo album in studio, La bella musica, che esordì al quarto posto della classifica FIMI degli album più venduti in Italia e dal quale furono estratti i singoli Puertosol, Follia del mattino e Presidenziale.

Giro Veloce, lanciato dai singoli 12-0 PM e Plug, pubblicati la scorsa estate (rispettivamente il 30 luglio scorso e il 21 agosto scorso), contiene sette canzoni inedite e molte collaborazioni con altri artisti della scena rap e trap italiana: Salmo, Mambolosco, Giaime, Nicola Siciliano, Tredici Pietro e Andry The Hitmaker. Quest’ultimo, tra i più noti producer della scena, in questo EP, appare in qualità di rapper per la prima volta.

Per quanto riguarda le produzioni, oltre al già citato Andry The Hitmaker, Vegas Jones ha lavorato anche con Boston George, 6AMcotoletta e Joe Vain.

Con questo titolo, che fa riferimento al gergo classico utilizzato per le corse automobilistiche, Vegas Jones mette in chiaro quella che vuole essere, stando anche al comunicato ufficiale, la caratteristica principale di questo nuovo progetto ossia “una corsa veloce prima di mirare ad altri traguardi”.

Per quanto riguarda i precedenti EP pubblicati da Vegas Jones, Giro Veloce è il quarto EP pubblicato in ordine di tempo dal rapper milanese dopo Cordiali Saluti Skillstape e Gratta & Vinci Skillstape, pubblicati rispettivamente nel 2014 e nel 2016.

Di seguito, trovate la tracklist di Giro Veloce.

Vegas Jones – Giro Veloce: la tracklist

1. 12-0 PM

2. Sballo Shallo feat. Salmo

3. Ulala feat. Andry The Hitmaker, Giaime & Nicola Siciliano

4. Soul feat. Tredici Pietro

5. Charline feat. Mambolosco

6. Stupidi consigli

7. Plug