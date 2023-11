VDLC è un brano di Sfera Ebbasta presente nel suo nuovo disco di inediti, X2VR, disponibile dal 17 novembre 2023.

Sfera Ebbasta riflette sul senso della fama e dell’affetto delle persone che ti circondano. Lo dice apertamente quanto la ricchezza attiri e affascini, senza meriti (“È strano come ognuno ti ama se hai denaro e fama (È chiaro), E se finisce tutto, poi nessuno chiama”). E si rivolge alla madre, alla quale oggi riesce ad asciugare le lacrime anche è cresciuto senza la figura di un padre. Successivamente, in un viaggio nei ricordi del passato, nomina persone che hanno fatto parte della sua vita, tra un presente e un bilancio di vite ed esistenze diverse.

Sfera Ebbasta, VDLC, Testo della canzone

Scusa ma’

Non venderò la mia arma (Nah, mai)

Mi addormento solo quando fuori è l’alba (Seh)

Niente qua che mi salva, solo l’erba mi calma (Coff, coff, coff)

Crazy life, sorry mama (Scusa ma’), il blocco è una condanna (A’ight)

Entrano a mano armata, poi escono coi soldi in tasca

Quando nessuno sente, quando nessuno guarda (Nessuno guarda)

È strano come ognuno ti ama se hai denaro e fama (È chiaro)

E se finisce tutto, poi nessuno chiama

Scusa ma’ (Scusa ma’), ora posso asciugare le tue lacrime (Le tue lacrime)

Diventati grandi anche senza papà (Senza pa’)

Me l’avevi detto: “Non è facile”, no (Non è facile, no)

Scusa ma’ (Scusa ma’), ora posso asciugare le tue lacrime (Lе tue lacrime)

Diventati grandi anchе senza papà (Senza pa’)

Me l’avevi detto: “Non è facile”, no (Non è facile)

Ripensavo alle sere nella via (Quelle sere fra’, quante sere fra’)

E ripensavo alla vecchia compagnia (Bella Mauri, bella Ale)

Adesso che è più pieno il bank account (Sei zeri fra’, sei zero)

Ma io non sono più quello di prima (Non sono più, no)

Okay, Ale è ancora dentro (Dentro), è un po’ che non lo sento (Nah)

L’ultima volta che m’ha scritto sembrava depresso (Troppo, Bro)

Passo nel vecchio quartiere, ma col nuovo mezzo

Ho beccato Vito, ha detto che ci è ancora in mezzo (Ancora dentro)

La strada si è divisa, come con una Visa

Come la scena di quel film che abbiam visto al cine (Cine)

E Sara è dimagrita, quella roba l’ha uccisa (L’ha uccisa, fra’)

Io ho fatto i soldi con il rap, altri con le rapine (Uoh)

Noi non ci crediamo alla tua gangsta shit

Questa vita è vera, è il mio reality (Il mio reality)

Nati dove non ci sono angeli (Oh, no)

Ma il diavolo ha gli occhi in tutti gli angoli

Colpi nella Glock (Paw-paw), cinque sulla Porsche (Ah)

Vista dal rooftop, zoccole già al Toqueville (Ah)

Nelle case popo (Ah), nei Milano loft (Ah)

Negli Aventador, tanto mamma sorry

Scusa ma’ (Scusa ma’),ora posso asciugare le tue lacrime (Le tue lacrime)

Diventati grandi anche senza papà (Senza pa’)

Me l’avevi detto: “Non è facile”, no (Non è facile, no)

Scusa ma’ (Scusa ma’),ora posso asciugare le tue lacrime (Le tue lacrime)

Diventati grandi anche senza papà (Senza pa’)

Me l’avevi detto: “Non è facile”, no (Non è facile, no)

Ripensavo alle sere nella via (Quelle sere fra’)

E ripensavo alla vecchia compagnia (Bella Mauri, bella Ale)

Adesso che è più pieno il bank account (Sei zeri fra’)

Ma io non sono più quello di prima (Non sono più)

Sono la voce di strada: racconto com’è che va

La-la-la vida loca, la-la vida loca

Sono la vo-vo-voce di strada

Sono la vo-vo-voce di strada

Sono la voce di strada: racconto com’è che va

La-la vida, la-la vida loca

Sono la vo-vo-voce di strada

Sono la voce di strada