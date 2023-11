Si intitola ‘X2VR‘ il nuovo disco di Sfera Ebbasta. I leak che nelle ultime settimane hanno monopolizzato le community lo lasciavano immaginare e ora è arrivato l’annuncio ufficiale: nel clou della $€ Special Night (prodotta da Vivo Concerti in collaborazione con Universal Music Italia, Island Records e Thaurus Live) che ieri sera ha infiammato l’Allianz Cloud Milano, Sfera Ebbasta ha svelato l’imminente release dell’attesissimo nuovo album, X2VR.

X2VR di Sfera Ebbasta, quando esce il nuovo album

X2VR di Sfera Ebbasta uscirà venerdì 17 novembre per Island Records: Sfera torna alle origini proponendo il secondo capitolo di una saga che ha mosso i primi passi nel 2015 con XDVR e che ha lasciato un segno indelebile nella storia della trap e tra i suoi milioni di fan. Gli stessi fan che Sfera Ebbasta, in un Allianz Cloud sold out, ha voluto ieri con sé per dare un primo assaggio live del nuovo progetto discografico.

X2VR di Sfera Ebbasta, tracklist disco

Ecco la tracklist del nuovo album di Sfera Ebbasta, in uscita fra poco giorni, venerdì 17 novembre 2023.

1. Fragile

2. Ciao Bella

3. G63

4. VDLC

5. Anche Stasera

6. Momenti No

7. Milano Bene

8. 3uphon

9. Complicato

10. Gol

11. Calcolatrici

12. 15 piani

X2VR di Sfera Ebbasta, cover album

Insieme alla tracklist è stata condivisa anche la cover del disco che vede Sfera Ebbasta insieme al figlio, in un studio di registrazione, vicino ad un microfono.

Il disco in uscita dopo il successo del Summer Tour 2023

Il SUMMER TOUR ha visto Sfera Ebbasta esibirsi sui palchi dei principali festival italiani, con partenza l’1 luglio 2023 da Bergamo @ Bergamo Summer Music (sold out), per poi proseguire il 2 luglio a Palmanova @ Piazza Grande, il 6 luglio a Legnano @ Rugby Sound Festival (sold out), l’8 luglio ad Alba (CN) @ Collisioni Festival Piazza Medford, il 10 luglio a Parma @ Parco Ducale Città della Musica, il 20 luglio a Matera @ Sonic Park (sold out), il 22 luglio a Francavilla al Mare (CH) @ Shock Wave Festival, il 23 luglio a Servigliano (FM) @ NoSound Fest, il 26 luglio a Roma @ Rock In Roma, il 29 luglio a Imola @ Imola Summer Sound – Per La Romagna (l’evento benefico a sostegno della popolazione della Romagna colpita dall’alluvione, dove si esibiranno i più importanti nomi della musica urban italiana, tra cui Sfera Ebbasta come headliner della serata), il 5 agosto (sold out) e il 6 agosto a Catania @ Wave Summer Music, il 9 agosto a Gallipoli (LE) @ Parco Gondar, l’11 agosto a Baia Domizia (CE) @ Arena dei Pini Summer Festival 2023, il 14 agosto a Olbia (OT) @ Red Valley Festival.