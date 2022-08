Vasco Rossi ha appena caricato, sul web, alcune immagini che lo mostrano con un gruppo di fan, accorsi davanti alla sua abitazione, a Zocca, con la speranza di incontrare il loro idolo. Missione compiuta, come si può notare dagli scatti che mostrano il rocker mentre firma autografi e chiacchiera con il suo pubblico. E lui stesso sottolinea questa ondata d’amore, specificando alcuni punti:

D’estate… Sotto casa mia è sempre festa… la gente viene per vedermi.. per un autografo… Una foto… trasmettermi l’entusiasmo

la passione ❤️‍🔥

Una domanda sorge spontanea

ma a Vasco tutto questo fa piacere o no ?

A me fa piacere , tuttavia sarei stato bene anche se non ci fosse mai stato nessuno davanti a casa mia 🏠

Io mi adeguo ! Mi adatto.

Tutto qua. Mi organizzo…

Tratto… Con loro .. certi orari e certi modi e.. faccio il possibile per accontentarne la maggior parte.

Qualcuno dice che sono umile… Ma umile non è una parola adatta a me. Diciamo che sono gentile e disponibile…

questo però non significa che io sia “a disposizione” .

Chi capisce questa differenza.. Ha capito tutto

Della vita…

E Anche di me. 🤟💥😜

Vasco Rossi è reduce dall’attesissimo tour negli Stadi, rinviato da mesi a causa della pandemia legata al Covid-19- Finalmente il cantante è riuscito a portare a termine le date, collezionando sold out in numerose città d’Italia. La data zero si è svolta il 27 maggio a Lignano Sabbiadoro per poi proseguire ad Imola, Milano, passando per Trento, Torino, Ancora Bari, Messina, Napoli e Firenze.

Qui sotto le date del concerto negli Stadi 2022 di Vasco Rossi.

Maggio 2022

28.05.2022 – Imola – Autodromo Internazionale Enzo E Dino Ferrari – Sold Out

24.05.2022 – Milano – Ippodromo Milano Trenno – Sold Out

20.05.2022 – Trento – Trentino Music Arena

Giugno 2022

30.06.2022 – Torino – Stadio Olimpico – Sold Out

26.06.2022 – Ancona – Stadio Del Conero

22.06.2022 – Bari – Stadio San Nicola – Sold Out

17.06.2022 – Messina – Stadio San Filippo

12.06.2022 – Roma – Circo Massimo – Sold Out

11.06.2022 – Roma – Circo Massimo – Sold Out

07.06.2022 – Napoli – Stadio Diego Armando Maradona

03.06.2022 – Firenze – Visarno Arena – Sold Out