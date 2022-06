Vasco Rossi si esibirà giovedì 30 giugno 2022 in concerto a Torino, allo Stadio Olimpico Grande Torino. Si tratta della tappa del suo tour negli Stadi che sta ottenendo sold out e decine di migliaia di spettatori, pronti ad applaudire il rocker.

Vasco Rossi, Torino, 30 giugno 2022, biglietti concerto

Il concerto di Vasco Rossi allo Stadio Olimpico Grande Torino si terrà giovedì 30 giugno 2022. I biglietti sono esauriti, il live -infatti- è sold out.

Vasco Rossi, Torino, 30 giugno 2022, Stadio Olimpico Grande Torino, Come arrivare

Ecco come arrivare allo Stadio Olimpico Grande Torino per il concerto di Vasco Rossi, in programma, giovedì 30 giugno 2022.

In tram, ecco quale Linee prendere: 4, 10, 14, 17, 63

In treno, invece, sono consigliati questi tragitti:

Dalla stazione Torino Porta Nuova FS: linea 4

Dalla stazione Torino Porta Susa FS: linea 10

Dalla stazione Torino Lingotto FS: linee 14, 14 b

Dalla stazione Torino Dora GTT: Navetta 10, DoraFly + linea 10 (da Porta Susa)

In aereo

La ferrovia GTT collega la città di Torino con l’Aeroporto di Torino Caselle in soli 19 minuti.

Se si arriva in auto, il consiglio è di utilizzare il Parcheggio Caio Mario, poi prendere la linea 4 o 10

Vasco Rossi, Torino, 30 giugno 2022, Scaletta concerto

Ecco la scaletta del concerto di Vasco Rossi a Torino, giovedì 30 giugno 2022. Il live inizierà alle 21.

Si parte con “XI comandamento” passando per alcuni grandi classici del Blanco (da Rewind a Un senso) fino ai pezzi più recenti (La pioggia della domenica e L’uomo più semplice).

XI comandamento

L’uomo più semplice

Ti prendo e ti porto via

Se ti potessi dire

Senza parole

Amore… aiuto

Muoviti!

La pioggia la domenica

Un senso

L’amore, l’amore

Interludio

Tu ce l’hai con me

C’è chi dice no

Gli spari sopra

Stupendo

Siamo soli

Una canzone d’amore buttata via

Ti taglio la gola

Rewind

Delusa

Eh già

Siamo qui

Sballi ravvicinati del terzo tipo

Tofee

Sally

Anima fragile

Siamo solo noi

Vita spericolata

Canzone

Albachiara