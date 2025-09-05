Vasco Rossi torna a Rimini: la città accoglie la data zero del Komandante per il tour 2026

Il Komandante sceglie ancora la Riviera per il debutto del nuovo tour e rimini si prepara a una notte di rock memorabile con Vasco Rossi che ha scelto la sede della prova generale del prossimo tour

Rimini abbraccia di nuovo Vasco Rossi. La conferma è arrivata attraverso un post del sindaco Jamil Sadegholvaad che, citando una celebre canzone del Blasco, ha scritto: “Vasco, la nostra relazione… continua!”.

Vasco Rossi e Rimini

Poche parole che sono bastate a scatenare l’entusiasmo dei fan, pronti a invadere la città per un evento che promette di essere già storico. Si tratta della “data zero” del tour 2026, qualcosa di più di una prova generale in vista della cavalcata di spettacoli, dieci in tutto, che costituiranno il tour estivo della prossima stagione. Lo show sarà ospitato proprio a Rimini, proseguendo una tradizione che lega indissolubilmente il rocker modenese alla Riviera romagnola.

Non è la prima volta che Rimini diventa palcoscenico di Vasco: già nel 2023, lo stadio Romeo Neri aveva ospitato la prova generale del suo tour, accogliendo oltre 24mila spettatori in un clima di pura festa. Quella serata rimase nella memoria collettiva come una delle più intense della stagione musicale italiana. Anche perché il Blasco ha sempre parlato con entusiasmo della riviera romagnola e delle sue scorribande a Rimini e dintorni.

Dove si terrà il concerto

Anche se i dettagli logistici non sono stati ancora resi noti, tutto lascia pensare che sarà nuovamente lo stadio Romeo Neri a fare da cornice all’evento. Una location che Vasco conosce bene e che il pubblico ha già dimostrato di saper trasformare in un’arena di emozioni. Considerando che le prime date ufficiali del tour 2026 sono in programma a Ferrara il 5 e 6 giugno, la data zero a Rimini dovrebbe collocarsi tra la fine di maggio e i primissimi giorni di giugno.

Vasco e la Riviera: una storia d’amore

Il legame tra Vasco Rossi e la Riviera romagnola è profondo e antico. È qui che nacque l’espressione “La combriccola del Blasco”, inventata dalla nonna di un’amica e diventata poi titolo di una delle sue canzoni più amate. Non stupisce, quindi, che il rocker scelga spesso Rimini come luogo simbolico per lanciare i suoi tour.

La città, dal canto suo, risponde sempre con un’accoglienza calorosa. Concerti, celebrazioni, eventi, parole d’affetto: Vasco ha spesso ribadito quanto la Romagna sia per lui una seconda casa, un luogo in cui la sua musica trova eco naturale tra mare, piazze e stadi gremiti.

Il tour parte da Rimini

La data zero non è mai un semplice concerto. È una vera e propria prova generale in cui il Komandante e la sua band testano scenografie, scaletta e nuovi brani, calibrando ogni dettaglio per le tappe successive. Per i fan, però, è qualcosa di più: è l’occasione di vivere in anteprima il cuore pulsante del nuovo tour, di entrare subito nel vivo dell’esperienza rock che Vasco porta avanti da decenni.

Le aspettative, come sempre, sono altissime. La comunità dei fan già si interroga sui social sui pezzi che saranno inseriti in scaletta, su quali sorprese o ospiti speciali saliranno sul palco e soprattutto sulla scenografia.

Rimini capitale del rock per una notte

Il ritorno di Vasco Rossi a Rimini segna un momento speciale non solo per i fan, ma per l’intera città. La data zero è destinata a trasformare la Riviera in un epicentro musicale, con un indotto economico e turistico significativo che darà una spinta importante alle prime prenotazioni in vista della nuova stagione estiva.

Vasco sta finendo le sue ultime vacanze e poi riprenderà il suo lavoro. Non escludendo la possibilità di nuovo materiale inedito che manca dal 2021. Vasco Rossi ha pubblicato quest’anno il live di San Siro dello scorso anno in vista di quello che potrebbe essere il suo ritorno l’anno prossimo, in vista del cinquantenario del suo primo singolo.

Il saluto di Vasco a Re Giorgio

Anche Vasco Rossi ha voluto ricordare Giorgio Armani, scomparso ieri a 91 anni. E lo ha fatto con un post sul suo account ufficiale di Instagram.

“Ricordo un periodo in cui potevo finalmente permettermi di entrare in una sua boutique a Rodeo Drive… comprai un cappotto bellissimo, giustamente costoso.

Con mia grande sorpresa, al rientro in Italia scoprii che l’addebito sulla carta era stato rimborsato. Tanta attenzione, gentilezza e buone maniere mi colpirono… poi ho capito, conoscendo Giorgio, che era lui ad essere veramente eccezionale”.

Queste le date del prossimo tour di Vasco Rossi

5 e 6 giugno 2026: Ferrara, Parco Urbano Giorgio Bassani

12 e 13 giugno 2026: Olbia, Arena

18 e 19 giugno 2026: Bari, Stadio San Nicola

23 e 24 giugno 2026: Ancona, Stadio del Conero

28 e 29 giugno 2026: Udine, Bluenergy Stadium