Seconda e ultima data a Palermo per Vasco Rossi, in concerto stasera, 23 giugno 2023, allo Stadio Renzo Barbera. L’esordio del rocker ha infiammato i migliaia e migliaia di fan, da ore davanti ai cancelli dello Stadio per accaparrarsi i posti migliori, ed entusiasti di avere il cantautore nella loro città. E l’amore è stato pienamente ricambiato dallo stesso artista, felice di tornare in Sicilia per il suo Vasco Live toir. A seguire la scaletta del concerto e le informazioni sui biglietti.

Vasco Rossi, Palermo, 23 giugno, la scaletta del concerto

Dillo alla Luna

Stendimi

Rock’n’roll show

Non sei quella che eri

Ogni volta

Domani sì, adesso no

Ti prendo e ti porto via

Una canzone d’amore buttata via

Un respiro in più

Manifesto futurista della nuova umanità

Interludio 2023 / Echo Lake

XI comandamento

C’è chi dice no

Gli spari sopra

Se ti potessi dire

Vivere

T’immagini

Rewind

Play Video

Siamo soli

Canzone

Romagna mia

L’amore l’amore

Come nelle favole / Non l’hai mica capito / Cosa ti fai / Il blues della chitarra sola / Ormai è tardi / Incredibile romantica / Ridere di te

Sally

Siamo solo noi

Vita spericolata

Albachiara

Biglietti Vasco Rossi a Palermo, concerto 23 giugno 2023

Il concerto di Vasco Rossi a Palermo in data 23 giugno 2023 è sold out. Non sono più disponibili biglietti.

Vasco Rossi: “Palermo, la città più bella del mondo!”

Vasco Rossi ha condiviso una serie di scatti del concerto del 22 giugno 2023, a Palermo, definendola “la città più bella del mondo”, via social:

Fantastica Palermo!!! Sono felice di essere qui… ancora.. dopo tanto tempo.. Palermo! La città più bella del mondo!!

Spero di aver portato un po’ di gioia a questa terra straordinaria.

W tutta la Sicilia! W Palermo!!

E stasera si replica!!!

E stasera si replica!!!#vascolive #palermo #stadiobarbera… pic.twitter.com/XljEB1uzzb — Vasco Rossi (@vascorossi) June 23, 2023

Come arrivare allo Stadio Renzo Barbera a Napoli

Come riportato anche da Ticketone, ecco le informazioni su come arrivare allo Stadio Renzo Barbera a Palermo:

In aereo: Prendere la navetta aeroporto-città e scendere a piazza Politeama, da lì prendere la linea urbana 101.

In autobus: Linea urbana 101.

In metro: Fermata Stadio.

In auto: Autostrada A19 (Palermo – Catania), A20 (Palermo – Messina) o A29 (Palermo – Trapani). Uscire a Palermo e seguire il percorso seguente: viale Della Regione Siciliana, svincolo via Belgio, via Empedocle Restivo, via Alcide De Gasperi fino allo stadio Barbera.