Vasco Rossi in concerto a Napoli, allo stadio Diego Armando Maradona, questa sera, 7 giugno 2022. Nuova tappa con il tour del rocker, in grado di attirare centinaia di migliaia di spettatori, dopo la lunga attesa di rivederlo dal vivo, a causa dei rinvii legati alla pandemia del Covid-19. Scopriamo insieme tutti i dettagli sul concerto evento.

Vasco Rossi a Napoli, concerto 7 giugno 2022, biglietti

Cliccando su Ticketone, ecco la conferma già annunciata da settimane: il concerto di Vasco Rossi è sold out. Non c’è più disponibilità di biglietti.

Vasco Rossi a Napoli, concerto 7 giugno 2022, come arrivare, parcheggio

Ecco le informazioni su come arrivare allo Stadio Diego Armando Maradona a Napoli per il concerto di Vasco Rossi, come riportato da TicketOne. Partiamo dai mezzi pubblici.

In metropolitana

Linea 6 – Fermata Mostra

In treno

Fermata Stazione di Napoli – Campi Flegrei, Linea 2 – Fermata Campi Flegrei, Ferrovia Cumana – Fermata Mostra

In autobus

Dalla Stazione Centrale:

Linea 152 ANM (in Piazza Garibaldi) in direzione Piazzale Tecchio

Dall’aeroporto di Capodichino:

Servizio Alibus dall’Aeroporto a Piazza Garibaldi (fermata Alibus) e poi Servizio metropolitano F.S. Linea 2 con fermata Campi Flegrei

dal Molo Beverello:

Linea 152 ANM, direzione Piazzale Tecchio

Linea SEPSA M1, direzione Pozzuoli che parte dalla Circumvesuviana

SEPSA Monte di Procida, direzione Pozzuoli che parte da Piazza Garibaldi

Da Piazza Vittoria:

Linee C18 ANM, C19 ANM, 129 ANM, direzione Piazzale Tecchio.

Per chi arriva in auto è più semplice: prendere la Tangenziale, uscita Fuorigrotta.

Cercando soluzioni per i parcheggi, troviamo alcune opzioni (a pagamento).

01. Parking H24 – Fuorigrotta È situato a cinque minuti dallo stadio, via Claudio 1, Napoli

Garage Manzoni – Posillipo Il primo è “Garage Manzoni – Posillipo” che si trova ad una ventina di minuti dallo stadio ed è video-sorvegliato, aperto 24 ore su 24 sia all’aperto che al coperto, Via Alessandro Manzoni, 120 A

Garage Napoli Epomeo Dista una trentina di minuti dallo stadio, aperto 24 ore su 24, c’è la possibilità di mettere la propria macchina al chiuso oppure all’aperto. Indirizzo: Via dell’Epomeo, 81

Vasco Rossi a Napoli, concerto 7 giugno 2022, scaletta

Ecco la scaletta del concerto di Vasco Rossi a Napoli, allo Stadio Diego Armando Maradona:

XI comandamento

L’uomo più semplice

Ti prendo e ti porto via

Se ti potessi dire

Senza parole

Amore… aiuto

Muoviti!

La pioggia la domenica

Un senso

L’amore, l’amore

Interludio

Tu ce l’hai con me

C’è chi dice no

Gli spari sopra

Stupendo

Siamo soli

Una canzone d’amore buttata via

Ti taglio la gola

Rewind

Delusa

Eh già

Siamo qui

Sballi ravvicinati del terzo tipo

Tofee

Sally

Anima fragile

Siamo solo noi

Vita spericolata

Canzone

Albachiara