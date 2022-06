Vasco Rossi si esibirà questa sera in concerto a Messina allo Stadio San Filippo. La data arriva dopo i due show evento al Circo Massimo a Roma, l’11 e 12 giugno scorso, entrambi sold out. Nuova tappa con il tour del rocker, in grado di attirare centinaia di migliaia di spettatori, dopo la lunga attesa di rivederlo dal vivo, a causa dei rinvii legati alla pandemia del Covid-19. A seguire, info biglietti, scaletta e tutte le informazioni utili.

Vasco Rossi, Messina, Stadio San Filipp, 17 giugno 2022, biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per la data di Vasco Rossi allo Stadio San Filippo a Messina. Nessun sold out per questa tappa che vede posti da 46 a 69 euro nelle tribune numerate fino ai 92 euro del prato gold. Clicca qui per tutte le informazioni.

Il concerto inizierà alle 21.15.

Vasco Rossi, Messina, Stadio San Filippo, 17 giugno 2022, parcheggio

Lo stadio San Filippo dispone di un proprio parcheggio che permette al pubblico di posteggiare proprio nei pressi dell’evento musicale.

Per arrivare, con i mezzi, allo Stadio San Filippo sarà sufficiente prendere un Bus tra questi: 10-12, 11-13, 8-9. Tutte queste linee hanno fermate nei pressi dello Stadio.

Le fermate più vicine a Stadio San Filippo sono:

Case Gescal, Via Comunale Fer. 3 è a 101 metri di distanza a piedi e ci si arriva in 2 minuti di cammino.

S. Filippo, Piano Stella Fer. 1 è a 925 metri di distanza a piedi e ci si arriva in 13 minuti di cammino.

Don Orione è a 1799 metri di distanza a piedi e ci si arriva in 23 minuti di cammino.

Vasco Rossi, Messina, Stadio San Filippo, 17 giugno 2022, scaletta

XI comandamento

L’uomo più semplice

Ti prendo e ti porto via

Se ti potessi dire

Senza parole

Amore… aiuto

Muoviti!

La pioggia la domenica

Un senso

L’amore, l’amore

Interludio

Tu ce l’hai con me

C’è chi dice no

Gli spari sopra

Stupendo

Siamo soli

Una canzone d’amore buttata via

Ti taglio la gola

Rewind

Delusa

Eh già

Siamo qui

Sballi ravvicinati del terzo tipo

Tofee

Sally

Anima fragile

Siamo solo noi

Vita spericolata

Canzone

Albachiara