Nuovo appuntamento con Vasco Rossi, in concerto questa sera alla Visarno Arena a Firenze. Il rocker torna ad esibirsi dal vivo dopo le date di Trento, Milano ed Imola, con un live attesissimo. Dopo il rinvio legato alla pandemia da Covid-19 è il momento di tornare a godere della musica live con il Vasco Live Tour 2022.

Vasco Rossi a Firenze, Visarno Arena, come arrivare, mappa e parcheggio

Il concerto di Vasco Rossi a Firenze si terrà all’Ippodromo del Visarno, Viale del Visarno 14, 50144 Firenze.

Come riportato da TicketOne, ecco la mappa e e tutte le informazioni su come arrivare con i mezzi.

In autobus. Dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella prendere la linea ATAF n.17C direzione Cascine e scendere alla fermata “Cascine”. Tempo medio di percorrenza: 15 minuti.

In treno. La Stazione di Santa Maria Novella è il principale punto di collegamento ferroviario da e per Firenze da dove prendere l’autobus (ATAF n.17C) o la tramvia destinazione “Cascine”.

Se arrivate in auto, ecco le indicazioni. Prendere l’uscita Firenze Nord dell’autostrada A1, alla fine del raccordo direzione Firenze, e appena entrati in città seguire le indicazioni per via Baracca. Alla fine di via Baracca, arrivati in piazza Puccini, svoltare a destra e proseguire seguendo le indicazioni per il “Parco delle Cascine”.

Vasco Rossi a Firenze, Visarno Arena, biglietti

Non sono più disponibili biglietti per il concerto di Vasco Rossi a Firenze. Il live è sold out.

Vasco Rossi a Firenze, Visarno Arena, scaletta concerto

Il concerto inizierà alle 21. Ecco la scaletta ufficiale del concerto a Firenze.

XI comandamento

L’uomo più semplice

Ti prendo e ti porto via

Se ti potessi dire

Senza parole

Amore… aiuto

Muoviti!

La pioggia la domenica

Un senso

L’amore, l’amore

Interludio

Tu ce l’hai con me

C’è chi dice no

Gli spari sopra

Stupendo

Siamo soli

Una canzone d’amore buttata via

Ti taglio la gola

Rewind

Delusa

Eh già

Siamo qui

Sballi ravvicinati del terzo tipo

Tofee

Sally

Anima fragile

Siamo solo noi

Vita spericolata

Canzone

Albachiara